Треть молодежи в Украине на первом рабочем месте работает нелегально - исследование

Киев. 28 ноября. УНИАН. Более 36% украинской молодежи в возрасте от 15 до 35 лет на первом рабочем месте работают без юридического оформления, при этом большинство молодых людей трудоустроены на малых предприятиях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила директор “Украинского института социальных исследований им. Александра Яременко” Татьяна Бондарь, презентуя результаты исследования экономической активности молодежи страны.

“Официальное оформление на первом рабочем месте в Украине имеет почти 64% молодых людей. Соответственно, более 36% молодежи работают без оформления, практически нелегально”, - сказала Бондарь, добавив, что чаще всего молодежь неофициально работает на малых предприятиях.

“Большинство наших молодых людей работают на малых предприятиях - 70% среди всех, и если смотреть по годам - эта ситуация остается стабильной. Можно предположить, что большая часть молодежи работает неофициально именно на малых предприятиях. Это может быть связано с особенностями ведением малого бизнеса. Это болезненный вопрос для страны, который нужно решать в ближайшее время”, - подчеркнула она.

Кроме того, по данным исследования, 64% молодежи нашли свое первое рабочее место “по связям”.

“Сложность поиска первого рабочего места заставляет молодежь привлекать различные связи. Это и помощь друзей, знакомых (почти 40%), и связи родителей (14%)”, - сообщила Бондарь. При этом, по ее словам, около 20% молодежи находят первое рабочее место своими силами во время прохождения практики или непосредственно учебы.

Исследование также показало, что только 6% молодых людей в Украине верят в перспективы успешного поиска первого рабочего места после окончания учебы, а большая часть молодежи не видит перспектив своего дальнейшего трудоустройства.

“В целом молодежь считает, что перспектив практически нет или нет вообще — это 61% и 33% соответственно. При этом стоит отметить, что с возрастом молодежь отчаивается все больше”, - считает эксперт.

В то же время позитивным, по мнению Бондарь, является то, что около половины молодых людей Украины хотят заниматься предпринимательской деятельностью.

“Молодежь настроена вести предпринимательскую деятельность. Об этом сообщили 45,5% молодых людей. В идеале они хотели бы работать на себя. Но это также показатель того, что уменьшается количество тех, кто хотел бы работать на средние и большие предприятия”, - сказала она.

Подводя итоги исследования, Бондарь отметила, что украинской власти необходимо усилить контроль за соблюдением прав молодых специалистов, повысить уровень доверия к центрам занятости и больше информировать молодежь о возможностях трудоустройства и обучения.

Справка УНИАН. Исследование “Формирование экономической активности молодежи Украины” было проведено в рамках государственной целевой социальной программы “Молодежь Украины” на 2009-2015 годы. Целью исследования было определить факторы, барьеры и пути формирования экономической активности молодого поколения. Во время исследования было опрошено 2509 представителей молодежи в 26 территориально-административных единицах Украины.