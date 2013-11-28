Госпотребинспекция обвинила украинские представительства компаний-производителей бытовой техники в продаже контрафактной продукции

Киев. 28 ноября. УНИАН. Государственная инспекция Украины по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) обвиняет украинские представительства компаний-производителей бытовой техники и электроники, работающие в Украине, а также крупнейшие торговые сети, в торговле контрафактной продукцией.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава Государственной инспекции Украины по вопросам защиты прав потребителей Сергей Орехов.

«У нас на территории их представители (компаний-производителей – УНИАН) - они просто сошлись с нечестным бизнесом. Я не называю это бизнесом, когда торгуют контрабандой, когда зарабатывают 300% прибыли на здоровье наших потребителей», - сказал Орехов.

По его словам, в Госпотребинспекцию обратились международные компании-производители бытовой техники с жалобой на то, что на потребительском рынке Украины реализовывается фальсифицированная продукция известных торговых марок.

«Дочернее предприятие известного немецкого концерна BOSH обратилось с просьбой проверить легальность стиральных машин этой марки, которая реализовывалась на нашем потребительском рынке, и Siemens», - сказал Орехов.

Проведенные Госпотребинспекцией проверки украинских ритейлеров, по утверждению Орехова, подтвердили наличие на полках контрафактных товаров. По словам Орехова, в ТЦ «Эпицентр», «Эльдорадо», «Фокстрот» контрафакт известных марок «продавался постоянно и продается по сегодняшний день».

Он также сообщил, что Госпотребинспекция через Министерство иностранных дел пригласила в Украину представителей центральных офисов компаний-производителей для проведения совместных проверок.

Помимо этого Орехов пообещал передать материалы о проведенных проверках и найденных нарушениях в правоохранительные органы.

При этом глава Госпотребинспекции отметил, что из общего объема реализуемой в Украине бытовой техники и электроники, контрафактный товар занимает около 60%.

Как сообщал УНИАН, в начале октября глава Госпотребинспекции Орехов заявил, что ведомство передало в Генеральную прокуратуру Украины материалы о нарушениях, выявленных в торговых сетях «Эпицентр» и «Эльдорадо» при продаже бытовой техники, а именно – торговле контрафактной продукцией.

Позже, 13 ноября, глава Орехов заявил, что инспекция оштрафовала торговую сеть «Эльдорадо» на более чем 100 млн грн за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок.

Он также сообщал, что ранее Госпотребинспекция зафиксировала продажу в сети более 200 наименований продукции, которые не соответствуют установленным украинским законодательством требованиям.

Тогда же сообщалось, что кроме «Эльдорадо», за невыполнение предписания о запрете продажи товаров определенных марок был оштрафован «Комфи-Трейд», однако всего на 85 тыс. грн за нарушения, которые были допущены магазинами сети при торговле электрочайниками Kenwood и Phillips, тепловентиляторами Delonghi и холодильниками-морозильниками Indesit.

Вчера, 27 ноября, генеральный директор сети Эльдорадо Сергей Цыбульский заявил, что сеть оспорила решение Госпотребинспекции о наложении штрафных санкций и обратилась в прокуратуру с жалобой на действия инспекции. В свою очередь украинские представители компаний-производителей таких торговых марок как Samsung, Indesit, и Delonghi заявили, что вся их продукция полностью сертифицирована и соответствует всем стандартам качества, а никаких жалоб ни от потребителей, ни от Госпотребинспекции к ним не поступало.