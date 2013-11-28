«Народный собор» не исключает организации «православного антимайдана», чтобы противостоять Евромайдану

Киев. 28 ноября. УНИАН. Председатель движения «Народный собор» Игорь Друзь не исключает возможности организовать «православный антимайдан», чтобы противостоять Евромайдану.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН.

«Мы читали все законопроекты и мы совершенно твердо знаем о той угрозе, которую представляет нам ассоциация с ЕС, поэтому мы готовы тоже вывести на улицу 100 тыс. человек, и если майданщики снова попытаются захватывать правительственные здания, перекрывать дороги, штурмовать правительственные здания, то мы готовы этому противостоять», - сказал Друзь.

Он отметил: «Мы глубоко презираем дегенеративные ценности европейских режимов, мы не считаем, что Украине необходимо евроинтегрироваться».

По словам Друзя, «православный антимайдан» становится все более реальным. «Все эти безумные захваты площади вопреки решению суда, который запретил акции в центральных районах города, нам, православным людям, очень серьезно не нравятся», - добавил он.

Друзь отметил, что самые массовые протестные акции против евроинтеграции были осуществлены именно православными людьми.

«Ценности, которые внушает ЕС, которые он распространяет, не являются христианскими. Поэтому мы не разделяем никакой политической идеологии и не принадлежим ни к какой партии, но как православные люди мы говорим «нет» такому объединению», - подчеркнул Друзь.

По его словам, православные акции принесли результат. «9 ноября, когда проходило наше молитвенное стояние, произошел перелом во взглядах Януковича. Именно в этот день он встречался с Президентом России Путиным и изменил свои взгляды в результате, видно, эффективной работы российского Президента, который объяснил ему внятно и понятно, что лучше сотрудничать с Россией, чем с ЕС», - считает Друзь.

«Совсем недавно, в День архистратига Михаила, произошел полный перелом, и именно после нашего стояния возле Кабинета министров было постановление (распоряжение - УНИАН) Кабинета министров о том, что евроинтеграцию надо приостановить. Мы верующие люди и видим в этом то, что евроинтеграция Богу не угодна. Таких совпадений не бывает», - уверен Друзь.

В то же время Друзь заявил, что выступает за вступление Украины в Таможенный союз. «Дело в том, что Таможенный союз не требует, чтобы мы принимали какие-то содомские законы, совершенно наоборот, Москва, например, запретила пропаганду гомосексуализма детям. И вообще, в Таможенном союзе не идет речь о разрушении христианства, там речь идет только об экономике», - подчеркнул он, добавив, что Таможенный союз не выдвигает никаких политических требований.