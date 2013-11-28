Движение "Офицерский корпус" инициирует опрос о внешнем векторе украинских отношений и просит Евромайданы о помощи

Киев. 28 ноября. УНИАН. Движение"Офицерский корпус" инициирует проведение среди населения опроса об определении Украиной дальнейшего вектора внешнеполитических отношений и призывает участников Евромайданов принять участие в реализации этой идеи.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил представитель движения, член общественной организации "Всеукраинский союз военнослужащих кадра и запаса" Александр Пастушенко.

"Мы инициируем всеукраинский опрос, который определит, чего люди желают, куда хотят, чтобы Украина шла. И мы передали сегодня на Майдан в Киеве соответствующее письмо. Это позволит показать действительную волю людей", - сказал он.

Другой представитель "Офицерского корпуса", председатель Общественного совета при ГУМВД Украины в г. Киеве Олег Геленко выразил обеспокоенность конфликтом, сложившимся в последние дни между обществом и властью и выступил за необходимость предотвратить его обострение и перерастания в откровенное силовое противостояние.

"Именно поэтому "Офицерский корпус" инициирует проведение во всех населенных пунктах опрос. С нашей точки зрения, это позволит избежать дальнейшей эскалации противостояния и сделает невозможным кровопролитие", - объяснил он.

По словам Геленко, людям предлагается из трех предложенных вариантов (Украина - ЕС, Украина - Таможенный союз, Украина - государство-миротворец) выбрать для себя один наиболее приемлемых.

В свою очередь, член движения Владимир Рубан заметил, что молодежь, которая вышла на Евромайданы, демонстрирует новые формы демократии вне действий политических партий, и власть должна с этим считаться.

*** Движение "Офицерский корпус" было образовано 5 октября в Киеве представителями общественных организаций, которые объединяют подавляющее большинство военнослужащих и представителей правоохранительных структур в отставке для строительства института гражданского общества.