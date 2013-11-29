Лучшими украинскими работодателями 2013 года признаны футбольный клуб “Шахтер”, медиахолдинг “1+1” и агрохолдинг “Кернел”

Киев. 29 ноября. УНИАН. Лучшими работодателями 2013 года в Украине по версии проекта “Премия HR-бренд Украина” признаны футбольный клуб “Шахтер” в номинации “Мир”, медиахолдинг “1+1” в номинации “Украина” и агрохолдинг “Кернел” в номинации “Регион”. Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта Марианна Ярош.

“В этом году в проекте приняло участие 38 украинских и международных компаний, которые подали на соискание премии 49 проектов в четырех номинациях. Правда, к сожалению, номинация “Столица” осталась без первого места”, - сообщила Ярош.

По словам директора по маркетингу и PR Ольги Мец, целью проекта является не только награждение компаний, которые достигли успехов в работе с персоналом, но и обмен опытом между успешными представителями бизнес среды.

“Это проект не только про красоту или эмоции, это действительно очень структурированный обмен лучшими практиками и знаниями. Я считаю, что именно таким образом мы развиваем собственно рынок HR-бренда. Именно таким образом мы все ближе и ближе подходим к международным практикам”, - считает Мец.

Она также сообщила, что эксперты оценивали работы компаний по нескольким факторами успешности: работа на перспективу, налаженные взаимоотношения с руководством и последовательность деятельности.

По словам директора департамента по управлению персоналом компании “Кернел”, занявшей первое место в номинации «Регион», Натальи Хвостовой, проект агрохолдинга “Село Нового поколения” рассчитан на создание благоприятных условий для молодежи, которая живет и работает в селе. В частности, ”Кернел” обучает молодых специалистов, которые уже работают в компании и привлекают в село новую молодежь. Кроме того, холдинг развивает и поддерживает инфраструктуру в селе, а также проводит профориентационную работу со школьниками.

Организаторы проекта считают, что в следующем году в числе победителей могут появиться не только проекты от представителей крупного бизнеса, но средние и малые предприятия.

Справка УНИАН. Проект “Премия HR-бренд Украина” - это независимая ежегодная премия за наиболее успешную работу компании как работодателя. Это признание успеха компании в бизнес-сообществе, среди экспертов и коллег, клиентов и соискателей.

С 2011 года премия отмечает самые успешные проекты в Украине. Проект также существует в России, Казахстане и Беларуси.

На соискание наград премии подаются проекты, реализованные в компании и показавшие результаты в привлечении, мотивации и удержании персонала, работе с соискателями, развитии компании в целом и ее репутации как работодателя.