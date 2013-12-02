Президент или генпрокурор должны отстранить Захарченко от выполнения обязанностей до выяснения обстоятельств разгона Майдана – правозащитник

Киев. 2 декабря. УНИАН. Президент Виктор Янукович или генеральный прокурор Украины Виктор Пшонка должны отстранить министра внутренних дел Виталия Захарченко от выполнения обязанностей до выяснения обстоятельств и виновных в разгоне Евромайдана в ночь с 29 на 30 ноября, в результате которого пострадали 35 человек.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил правозащитник Эдуард Багиров.

Багиров считает, что Президент должен предпринять решительные действия относительно выяснения лиц Министерства внутренних дел, виновных в осуществлении незаконных действий и принять срочные кадровые решения.

«Господин Коряк принял на себя всю полноту ответственности…. Но прикрывать своей грудью министра – это не выход из положения. Все понимают, что без приказа министра начальник ГУВД г. Киева не отдаст такие приказы. Это не то, что потерять должность, это – оказаться в следственном изоляторе…», - сказал правозащитник.

По словам Багирова, «двойные стандарты неприемлемы, все должны действовать по закону. Если Президент не примет решение о хотя бы временном отстранении министра внутренних дел, это будет означать, что он согласен с теми действиями, которые были осуществлены против участников акции, и он считает это законным и правильным».

Он также отметил, что законом о прокуратуре предусмотрено, что генеральный прокурор Украины своим решением может отстранить министра внутренних дел от выполнения обязанностей до выяснения обстоятельств и виновных в разгоне Майдана.

Правозащитник подчеркнул, что «событие, которое произошло у нас 29 ноября, войдет в историю Украины «черной» датой, когда было массовое нарушение прав человека, прав наших граждан, и нарушителями выступали сотрудники милиции, которые, по закону, должны защищать права граждан».

«Конечно же, такие решения и действия работников милиции будут оценены правоохранительными органами. Но граждане уже оценку дали, и она крайне негативная»,- считает Багиров.

То, что произошло, по его мнению, «это было не наведение порядка, а акция устрашения, попытка напугать участников Майдана, чтобы люди не собирались, боялись, и страх был главным аргументом не защищать свои права».

По словам Эдуарада Багирова, МПО "Международная лига защиты прав граждан" будет предоставлять правозащитную помощь всем пострадавшим от действий милиции. Детальная информация по тел. +380 (44) 270-65-01 (-02, -03), liga_main@mail.ru

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве. По словам очевидцев, около четырех часов утра тысячи бойцов спецподразделения «беркут» штурмовали несколько сот студентов, которые проводили мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины. На видеозаписях, обнародованных в интернете, видно, как бойцы "беркута" оттесняют людей от монумента Независимости, при этом избивая их палками. Кого-то продолжали бить даже после того, как он упал. На кадрах также видны люди с окровавленными лицами.

Смотрите видео: http://5.ua/euromaidan/67566-YEVROMAIDAN-ROZIHNALY-YAK-TSE-BULO-SIUZHET-VIDEO

Главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий Вершигора на брифинге сообщил, что медицинская помощь была оказана 35 пострадавшим от милиции в результате ночного разгона акции на Майдане Незалежности.

Те, кому удалось спастись с Майдана Незалежности, нашли убежище в Михайловском соборе на территории монастыря, который продолжительное время был окружен бойцами спецподразделения. Чтобы поддержать участников Евромайдана, туда стали приходить граждане. Вечером 30 ноября на Михайловской площади, по разным данным, находились от 20 до 40 тысяч граждан.

В воскресенье, 1 декабря, декабря, в Украине прошла самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, участие в которой только в Киеве приняли более полумиллиона человек. В понедельник акции протеста продолжились.