Правозащитник считает, что на Евромайдане должны были дежурить депутаты

Киев. 2 декабря. УНИАН. Оппозиционные политики также виновны в том, что после разгона Евромайдана в ночь на 30 ноября, пострадало так много людей, потому что они оставили их совсем одних «как пушечное мясо».

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил правозащитник Эдуард Багиров.

«Их (оппозиционных политиков) есть вина в том, что случилось. Когда они заявили, что участники Майдана не захотели, чтобы партийные оппозиционные силы поддерживали их, и они не хотят принимать участие, может, это было бы правильно. Но есть закон «О статусе народного депутата», в котором четко прописано, что народный депутат, неважно какой фракции или партии, обязан защищать граждан Украины. Они должны были там, на Майдане, дежурить, хотя бы десяток этих депутатов», - отметил правозащитник.

Он выразил уверенность, что если бы на Майдане в ночь на 30 ноября находились народные депутаты, «не было последствий, которые мы сегодня имеет, людей оставили, как пушечное мясо».

«Это неправильно. Они должны были находиться там. Если вы оппозиционные и хотите во власть, докажите конкретными действия, что вы боретесь, а не только выступать на Майдане, когда вокруг вас стоит ваша охрана. А как же простым людям?.. Они хотели свои права защитить, и десятки людей получили травмы... А ведь люди сами самоорганизовались», - отметил Багиров.

Как сообщалось, 30 ноября "Беркут" разогнал Евромайдан в центре Киева и жестоко избил его участников.