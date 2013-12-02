Свободные профсоюзы Украины присоединились к всенародной забастовке

Киев. 2 декабря. УНИАН. Члены свободных профсоюзов Украины осудили действия спецподразделений МВД, разгонявших участников акции Евромайдана в центре Киева 30 ноября, и присоединились к всеукраинской забастовке.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявил глава «Конфедерации свободных профсоюзов Украины» Михаил Волынец.

«Сегодня состоялось заседание «Конфедерации свободных профсоюзов Украины», где мы единогласно приняли решение присоединиться к всеукраинской забастовке», - сказал он, призвав граждан Украины «выходить на Майдан».

При этом присутствующий на пресс-конференции глава свободного профсоюза образования и науки Украины Владимир Фундовой добавил, что независимые профсоюзы обратились к международным организациям для разъяснения ситуации в Украине и попросили повлиять на украинские власти.

«Мы единогласно проголосовали за то, чтобы наше мнение передали Всемирной конфедерации, а также МОТ (Международная организация труда - УНИАН), а также Интернационалу образования. То есть всем международным профсоюзным структурам, которые имеют влияние, имеют свое мнение», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, на Майдане Незалежности в Киеве 30 ноября около 4 часов утра бойцы спецподразделений жестоко разогнали участников акции в поддержку евроинтеграции Украины.

По словам активистов Евромайдана около трех тысяч вооруженных спецназовцев пошли против всего нескольких сотен мирных демонстрантов. Людей били ногами, палками, применяли шумовые гранаты и газ.

В знак протеста против жестокого разгона Евромайдана в центр Киева 1 декабря на акцию вышло несколько сотен тысяч граждан.

Справка УНИАН. Конфедерация свободных профсоюзов Украины — это независимое профсоюзное объединение в Украине, член Европейской профсоюзной сети по работе с международными финансовыми учреждениями.