Рейтинг 25-и лучших работодателей Украины -2013

«Фокстрот» вошел в рейтинг лучших работодателей страны по данным исследования общественного мнения от газеты «Капитал»

Проект «25 лучших работодателей Украины» назвал лидеров общественного мнения относительно привлечению, мотивации и удержанию персонала, а также успехам в формировании репутации компании как работодателя. Среди победителей – 15 компаний с украинским капиталом и 10 – с международным. В списке лучших – Группа компаний

«ФОКСТРОТ». Торговые марки, которыми владеет ГКФ, приводили в пример эксперты рейтинга: «Фокстрот. Техника для дома» как инноватора в системе обучение персонала (программа «Школа директоров» получила «Премию HR-бренд Украина-2012), а торговую сеть «Секунда» - как компанию, где успешно налажена система роста сотрудника внутри компании и текучесть кадров отсутствует напрочь.

- Мы понимаем нашу работу как стратегически важную в Группе «ФОКСТРОТ», - говорит Юлия Герзанич, директор Департамента персонала ГКФ. – Консолидируем усилия своих коллег на предприятиях Группы, управляем изменениями на стратегическом уровне и помогаем персоналу быть эффективными, чувствовать себя уверенно, несмотря на изменяющуюся реальность.

- Проект «25 лучших работодателей Украины» - именно о таких дальновидных работодателях, - говорит редактор спецприложения газеты «Капитал» Анастасия Рингис. – Они уже чувствуют себя единой экосистемой: со своими сотрудниками, городами присутствия и вузами. Меняясь внутри, они создают завтрашнюю реальность сегодня – за счет эффективных практик и инновационных решений.

Чтобы выбрать лучших, было организовано анкетирование целевой аудитории. Газета узнала у 100 крупнейших компаний не только о том, что они делают как работодатели, но и привлекла к оценке экспертов, нынешних и потенциальных сотрудников компаний, спросила у студентов-старшекурсников, где бы они хотели работать (Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, КНТЕУ, Киево-Могилянская академия и КПИ). Экспертный совет рейтинга составили руководители школы HRM, rabota.ua, Head Hunter, Talent Advisors.

- «Фокстрот» - моя любимая компания как бизнес-консультанта, показывающая пример стабильного роста и развития, драйвером которых являются уникальные специалисты, - отметила, вручая диплом, эксперт рейтинга и авторитетный консультант в области управления HR на рынке Украины и России Анна Власова, директор Школы HRM.

В торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» считают результат приятным, но рабочим моментом.

- Для нас это, прежде всего, получение обратной связи, что мы общаемся с персоналом на одном языке, что наша коммуникация – эффективна, а система карьерного роста - понятна и прозрачна, - прокомментировала начальник управления по работе с персоналом торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» Мария Черненко.



Справка: «Группа компаний «Фокстрот» является собственником таких ТМ, как "Фокстрот. Техника для дома", FoxMart, "Техношара" (ритейл бытовой и электронной техники), "Секунда" (часовой ритейл), а также «DEPO’t» и Fantasy Town (управление недвижимостью).

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером* рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. «Фокстрот» - это крупнейший работодатель в непродуктовом ритейле (около 8000 сотрудников). В 2012 году торговая сеть «Фокстрот» победила в конкурсе лучших работодателей и получила «Премию HR-бренд Украина» за проект «Школа директоров». Компания тесно работает с Киевским национальным торгово-экономическим университетом (КНТЭУ). Так, наV Фестивале потребителей, когда студенты организовали опрос методом «тайный покупатель» о симпатиях молодежи на рынке ритейла БТиЭ, «Фокстрот» стал «Любимым студенческим магазином». В сентябре 2013 года в сети магазинов проводились практические экскурсии для студентов этого вуза – и более 150 человек узнали о карьерных возможностях компании и требованиях, предъявляемых к соискателям, увидели реальные условия работы и перспективы развития. А еще, как сказал студент-первокурсник Павел Чайка после практического занятия в магазине Фокстрот: «Я для себя вынес такую важную вещь: чтобы работать продавцом в таком большом магазине, нужно иметь душу продавца»

*по данным GFK, 2012