В Луганске при поддержке ЕС стартует проект по подготовке квалифицированных админслужащих

Киев. 4 декабря. УНИАН. В Луганске при поддержке Европейского Союза и Немецкого общества международного сотрудничества (GIZ) началась реализация проекта «Восточноукраинский учебно-методический центр компетенции административных служащих (Ресурсный центр)», целью которого является подготовка и повышение квалификации админслужащих.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила руководитель проекта, директор департамента Луганского городского совета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства Ольга Калиниченко.

По ее словам, общая стоимость проекта составляет 258,8 тыс. евро, из которых 186 тыс. евро – грант ЕС, 66,3 тыс. евро – средства GIZ и всего лишь 6,5 тыс. евро – деньги из местного бюджета.

«Мы планируем проект на три года – 2013-2016 гг. Уже в следующем году мы начнем первые обучения и тренинги. Также по проекту планируем, что в год будет минимум обучаться около 500 специалистов, которые пройдут комплексное обучение. Также будут малые курсы (однодневные и двухдневные) для повышения квалификации», - сказала Калиниченко, отметив, что в первое время реализации проекта обучение будет бесплатным.

Руководитель проекта также добавила, что в рамках его реализации будут обустроены современные тренинговые залы, разработана программа обучения, сформированы базы данных преподавателей из Европы и Украины.

«Мы планируем провести тренинги как для работников, так и для преподавателей, внедрить систему дистанционного обучения для тех, кто не сможет ездить обучаться в Луганск. Будет постепенно расширяться спектр обучения и круг людей, которых будет обучать центр», - сказала Калиниченко.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции партнер проекта, технический советник проекта GIZ «Повышение качества муниципальных услуг в Украине» Алексей Кубарь, данный ресурсный центр будет решать одну из важнейших задач улучшения качества административных услуг – повышение компетентности сотрудников.

«Мы будем помогать в реализации проекта и сосредоточимся на таких направлениях сотрудничества: проведение тренингов для тренеров, которые будут работать в ресурсном центре, организация ознакомительных поездок для того, чтобы можно было увидеть опыт других стран. Будем помогать в адаптации тех подходов, которые уже зарекомендовали себя в европейских странах и активно используются для того, чтобы города могли обмениваться опытом и активно развиваться в направлении предоставления админуслуг», - сказал Кубарь.

В завершение пресс-конференции Калиниченко отметила, что в конечном итоге реализация проекта позволит изменить подход админслужащих к выполнению своих обязанностей и улучшить уровень обслуживания граждан.

Справка УНИАН. Проект «Восточноукраинский учебно-методический центр компетенции административных служащих (Ресурсный центр)» внедряется Луганским горсоветом в партнерстве с Агентством устойчивого развития Луганского региона и Немецким обществом международного сотрудничества (GIZ).

Основой проекта является Ресурсный центр, который будет заниматься обучением и повышением квалификации админслужащих.