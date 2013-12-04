Активисты ОО "Славянская гвардия” призывают правоохранителей наказать виновных в избиении журналистов и участников акции протеста

Киев. 4 декабря. УНИАН. Общественные активисты призывают правоохранительные органы наказать виновных в избиении журналистов и участников акции гражданского протеста в Киеве.

Об этом глава совета общественной организации “Славянская гвардия” Владимир Рогов на пресс-конференции в УНИАН.

“Избитый журналист - это куда больший резонанс, чем обычные избитые люди. Это неоправданное насилие, и я сомневаюсь, что люди не видят, что человек - представитель СМИ. Может быть (журналистов избивали) для повышения градуса противостояния? Кто отдает приказы - мы можем только догадываться. Но, в любом случае, эти люди должны понести наказание за избиение как журналистов, так и простых людей”, - сказал Рогов.

При этом лидер «Славянской гвардии» считает, что нынешние акции протеста против власти изначально были заранее продуманы и хорошо подготовлены. В частности, по его словам, в акциях протеста заинтересованы как украинские олигархи, так и западные спецслужбы и террористы.

“Я думаю, что это сценарий, который согласован тремя силами. Это личные интересы части украинских олигархов, интересы спецслужб, которым необходима дестабилизация, тем более, вы можете посмотреть, что начались проблемы по доллару... ”, - сказал Рогов.

Кроме того, по словам активиста, Украине стоит обратить внимание на присутствие и активное участие в акции протеста в Киеве иностранцев.

“У нас на Украине сейчас очень много гостей, которые и по утрам, и по вечерам ходят по нашей родной стране, и, по сути, ее оккупировали. Они поставили под сомнение нашу независимость и пытаются превратить Украину в “банановую республику”, - сказал он.

Рогов также подчеркнул, что оппозиционным политикам следует начать вести серьезные переговоры с представителями власти о преодолении политического кризиса в стране.

Как сообщал УНИАН, 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве.

В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой лишь в Киеве приняли участие более полмиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук правоохранителей пострадали более 50 украинских и зарубежных журналистов.

Акции протеста продолжаются.

Во время освещения Евромайданов были избиты более 40 журналистов. Большинство из них пострадали, освещая 1 декабря столкновения на улице Банковой в Киеве.