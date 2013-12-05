Супруга Корчинского отрицает, что ее муж координировал молодчиков, которые спровоцировали драку на Банковой

Киев. 5 декабря. УНИАН. Супруга лидера ”Братства” Дмитрия Корчинскго Оксана Корчинская отрицает, что ее муж координировал молодчиков, которые спровоцировали драку с милицией на Банковой 1 декабря, и утверждает, что там была самоорганизовавшая радикально настроенная молодежь.

Об этом Корчинская заявила сегодня на пресс-конференции УНИАН.

“Нет, конечно, он (Д.Корчинский) не вел (на Банковую)... не координировал”, - сказала Корчинская.

По ее словам, “на Банковой собралась радикальная молодежь, возможно, с разогнанного накануне Майдана, там не было никаких проплаченных людей”.

Супруга Корчинского также заявила, что инициатором идеи о провокаторах-“титушках” был народный депутат Петр Порошенко.

В то же время Корчинская отказалась отвечать на вопрос, были ли среди этих радикалов представители “Братства”.

“Я, конечно, никогда это не скажу”, - отметила она.

Также Корчинская отказалась говорить, где сейчас находится ее муж: “Я не скажу вам, где Дмитрий, я не скажу”.

Этот отказ она объяснила тем, что Генпрокуратура, МВД, СБУ собирают материалы на ее мужа, чтобы “посадить его на годы”.

Также Корчинская заявила, что здание КГГА и Дом профсоюзов заняли разные группы людей.

Отвечая на вопрос, есть ли, по ее мнению, право у кого-то бить людей, даже если они в форме, Корчинская сказала: “Есть право людей, которые считают, что со страной поступили неправильно, за это нужно отвечать”.

Как сообщал УНИАН, 1 декабря около 500 молодчиков спортивного телосложения прорвали кордон милиции и имитировали штурм Администрации Президента. Они вели себя достаточно агрессивно. Журналисты, которые были на месте события, отмечали, что провокаторы выкрикивали лозунги на украинском языке, а общались между собой на русском. Они бросали в спецназовцев разные предметы, в частности, камни и «коктейли Молотова». Кроме того, молодчики демонстрировали хорошее владение навыками противодействия бойцам силовых структур и знание тактики их поведения.

Позже МВД Украины сообщило, что к правонарушениям возле Администрации Президента Украины причастны более 300 радикально настроенных членов организации «Братство», которые действовали под надзором Дмитрия Корчинского.

Сегодня, 5 декабря, ТСН со ссылкой на свои источники сообщила, что лидер радикальной организации "Братство" Корчинский, которого подозревают в причастности к провокациям на Банковой, выехал за границу.