Кандидат в депутаты по 94 округу называет юридическим беспределом снятие с выборов Романюка

Киев. 5 декабря. УНИАН. Снятие кандидатуры Виктора Романюка с перевыборов по 94 округу – это юридический беспредел, поскольку если бы были для этого основания, Центральная избирательная комиссия его не зарегистрировала бы.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН заявил кандидат в народные депутаты по 94-му избирательному округу от Радикальной партии Андрей Лозовый.

«На 94 округе сейчас настоящая война… С самого начала кампании было давление: слежка, троллинг, запугивание»,- сказал кандидат в народные депутаты.

Лозовый подчеркнул, что на округе баллотируются «два кандидата от власти: Руслан Бадаев и Юрий Кармазин».

«Кармазин заявляет, что он оппозиционный деятель, на словах критикует власть, но кривое слово о Януковиче не услышите никогда…, какая сложилась ситуация в течение последнего года. Кармазин, оставаясь в оппозиционной риторике, выполняет прямые указания Януковича. Неугодных депутатов лишают мандатов. Когда Кармазин подает иск в суд, можно ли верить в их честность?.. Кармазин обслуживает Партию регионов как юрист. Он не только забирает у депутатов мандаты. Мы знаем, что Виктора Романюка сняли с выборов. Формально истец другой…, но он - помощник Кармазина. Там юридическая стилистика, как в исках Кармазина, когда он подавал их против Балоги и Домбровского», - уверен кандидат по 94 округу.

По его словам, сейчас ищут аргументы снять и его самого, невзирая на то, что сроки не позволяют проводить эту процедуру.

«Не знаю, какую юридическую махинацию они готовят… Это попытка зачистить округ… Я - за честные выборы, они должны быть справедливыми. Я категорически против снятия. Это юридический беспредел… Потому что если есть основания его снять, то как могли его зарегистрировать?», - сказал кандидат.

Лозовый добавил, что его кандидатуру уже не успеют снять, поэтому используют методы запугивания, открывают уголовные дела и преследуют.

Как сообщал УНИАН, единый кандидат от оппозиции в 94-м округе Романюк был снят с выборов 1 декабря Киевским апелляционным административным судом по причине того, что он не подавал документы лично.

4 декабря Высший админсуд Украины признал незаконной регистрацию Виктора Романюка, выдвинутого объединенной оппозицией “Батькивщина” кандидатом в народные депутаты на повторные выборы 15 декабря в 94-ом округе в г. Обухов Киевской области, и обязал ЦИК отменить решение о регистрации этого кандидата.

Романюк был выдвинут «Батькивщиной» как единый кандидат от оппозиции в 94-м округе в Киевской области. На выборах 2012 года он уже победил в этом округе, однако ЦИК не смогла установить официальные результаты выборов.

Повторные выборы в Верховную Раду Украины должны состоятся 15 декабря 2013 года.