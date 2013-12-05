Правительство должно уйти в отставку в результате переговоров власти, оппозиции и общества - общественные деятели

Киев. 5 декабря. УНИАН. Сегодняшнее правительство должно уйти в отставку, но не путем захвата или силового противостояния, а в результате переговоров власти, оппозиции, общественных деятелей, представителей Европейского Союза и США.

Такое мнение относительно ситуации, сложившейся в Украине, высказали политики, общественные деятели в рамках организованного УНИАН круглого стола «Моральные авторитеты нации: что делать дальше?».

Как заявил правозащитник, политический заключенный советских концлагерей, народный депутат I, II, IV созывов Степан Хмара, события, которые произошли на Майдане Незалежности в ночь на 30 ноября, «это однозначно преступление».

«Причастны к этому преступлению все структуры власти: Президент, правительство, командир спецотряда «Беркут»… потому что били лежачих, били по голове. Немедленно должен был подать в отставку премьер-министр. Если он этого не сделал, Президент должен был в тот же день своим указом отстранить Азарова от его должности, отстранить от занимаемой должности министра внутренних дел, поручить генеральному прокурору открыть уголовное производство против, прежде всего, министра внутренних дел, начальника милиции Украины, командира подразделения «Беркут», - считает Хмара.

Он добавил, что происходящее сегодня в Украине не что иное, как революция.

«Безусловно, революция. Вы знаете, за всю историю Украины такого собрания и такого протеста, как в воскресенье, 1 декабря, не было… Революционная ситуация назрела. Потому что проблемы копились, но власть не решала их. Во всех сферах жизни у нас шло не строительство, а демонтаж», - сказал Хмара.

Что касается путей разрешения сложившейся ситуации, по мнению Хмары, нужно вести переговоры. Причем, как он уточнил, их должны вести не только оппозиция, а и широкая общественность.

«Переговоры должны вестись при посредничестве представителей ЕС и США. Надо требовать роспуска правительства, создания непартийного временного правительства, роспуска парламента и объявление внеочередных выборов», - уверен правозащитник.

Согласился с ним общественный деятель, политический заключенный советских концлагерей, член Украинской Хельсинской группы Василий Овсиенко: «Это правительство, однозначно, надо – в отставку».

При этом, по его мнению, надо противостоять России, «потому что если РФ получит Украину, она снова станет сильной, а этого нельзя допустить, нельзя допустить возобновления Российской империи, нужно идти в Европу».

Политический и общественный деятель, народный депутат I созыва, член Украинской Хельсинской группы Олесь Шевченко согласился с другими спикерами и добавил, что «после случившегося ни о каком правительстве даже говорить нельзя, а переговоры с ЕС нужно начать немедленно, при этом лидерам Майдана следует любой ценой, как бы не было тяжело вести переговоры с нынешним правительством, призывать людей удерживать Майдан до победы».

Общественный деятель, который ночью 1 мая 1966 в Киеве установил на крыше главного корпуса Киевского института народного хозяйства украинский национальный флаг, Виктор Кукса отметил, что правительство не имело права выносить решение о приостановке евроинтеграции и Генеральная прокуратура должна открыть уголовное производство в этом отношении».

«Но я считаю, что ни о каких переговорах с этим правительством не может быть и речи. Правительство должно самой уйти в отставку… После этого – парламентские выборы. А затем парламент должен принимать решение по новому правительству», - сказал он. По мнению, Куксы с Европой надо вести переговоры о евроинтеграции Украины и дальше, но для начала надо решить внутренние проблемы.