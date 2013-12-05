«Фокстрот», «Эльдорадо» и «Сomfy» объединяют усилия

Крупнейшие игроки рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой получают постановления о многомиллионных штрафах со стороны контролирующих органов. Государственная инспекция по вопросам защиты прав потребителей (Госпотребинспекция) выписала торговой сети «Фокстрот. Техника для дома» штраф на беспрецедентную сумму 401 млн грн. До этого магазины сети «Эльдорадо» были оштрафованы на 103,66 млн грн. Проверки все еще продолжаются, что может повлечь дальнейшие поборы.

5 декабря крупнейшие торговые сети магазинов бытовой техники и электроники «Фокстрот», «Эльдорадо» и «Сomfy», являясь конкурентами на рынке, объединили усилия для защиты отрасли и прав потребителей. На встрече с представителями СМИ операторы рынка разъяснили ситуацию, указав на конкретные примеры несовершенства в законодательной базе, допускающее неоправданное фискальное давление, а также о разрушительных последствиях неправомерных действий Госпотребинспекции для отрасли в целом.

«Считаю, что сегодня мы переживаем кризис существующей системы защиты прав потребителей, а вся энергия Госпотребинспекции, которая в Украине призвана защищать потребителей от продукции, которая действительно представляет угрозу для жизни и здоровья населения, направлена на самую цивилизованную часть торговли  розничные сети, где у клиента нет рисков купить контрафактную продукцию»,  сказал на встрече со СМИ генеральный директор Ассоциации предприятий бытовой техники и электроники Олег Иванов.  «Нынешнее законодательство имеет много условных формальностей (которые можно двояко трактовать), не отражающих реального качества продукции, но дающих основание Госпотребинспекции штрафовать продавцов».

Нынешний конфликт между главой Госпотребинспекции Украины и сетями бытовой техники продемонстрировал несовершенство старого законодательства о защите прав потребителей. А также породил неоднозначные мысли, почему глава Госпотребинспекции, используя нечетко прописанные пункты Постановлений Кабинета Министров Украины о технических регламентах, так критичен с оценками качества бытовой техники и дает оценку честности ведущих игроков рынка? Это желание наложить санкции или защита прав потребителей?

В ходе общения со СМИ представители торговой сети «Фокстрот» высказали свое мнение и заявили о консолидации усилий торговых сетей «Фокстрот», «Эльдорадо», «Сomfy», и «Алло» в борьбе за права потребителей, честь отрасли и о переходе в активную стадию работы над совершенствованием отраслевого законодательства. Цель одна  обратить внимание Госпотребинспекции на актуальные проблемы системы защиты прав потребителей в Украине, действительно важные для покупателей (качество товаров на открытых уличных рынках, в киосках, у частных предпринимателей).

«В ближайших планах  работа наших юристов в судах, а также обращение к высшему руководству страны  Президенту Украины, Премьер-министру, Министру внутренних дел, в Министерство экономического развития и торговли, а также во все посольства стран, представляющих ведущих импортеров. Думаю, до международного скандала не дойдет!»  сказал о ближайших планах исполнительный директор сети «Фокстрот. Техника для дома» Вячеслав Поврозник.  «Давления на ритейлеров должны быть прекращены, а новый закон Украины о правах потребителей должен быть принят с нашими поправками и работать не как основание для жесточайших санкций цивилизованной отрасли торговли бытовой техникой и электроникой в Украине, а как надежный фильтр для действительных и значительных правонарушений».

«Торговая сеть «Эльдорадо» уверена в перспективах обжалования постановлений о наложении штрафных санкций Госпотребинспекции Украины»,  оценил ситуацию генеральный директор торговой сети «Эльдорадо» Сергей Цыбульский.  «Мы распорлагаем доказательствами незаконности действий чиновников и абсурдности выдвинутых обвинений».

«Цивилизованная розница получила удар в спину и заставляет задуматься тех, кто развивает бизнес в стране, содержит рабочие места и наполняет государственный бюджет», - мнение Геннадия Вербиленко, исполнительного директора «Comfy».

Уже через неделю ключевые игроки рынка розничной торговли бытовой техникой и электроникой планируют пригласить все заинтересованные стороны (торговые сети, поставщики продукции, общественные организации, представители государственных органов и СМИ) к конструктивному диалогу с целью сформировать исчерпывающий список необходимых действий, направленных на усовершенствование действующего законодательства для защиты отрасли и прав потребителей.