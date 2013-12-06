Ветераны ВСУ, МВД и спецслужб призывают офицеров не допустить кровопролития в Украине

Киев. 6 декабря. УНИАН. Ветераны Вооруженных сил, милиции та спецслужб призывают украинских офицеров не допустить силового противостояния между участниками акций гражданского протеста и сотрудниками правоохранительных органов и кровопролития в стране.

Об этом глава “Общества правозащиты ветеранов силовых структур” Александр Дидур заявил на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы пришли к выводу, что все офицеры должны стать между народом и силовиками, стать миротворцами и не допустить пролития крови. Это основное и самое важное задание на сегодняшний день. Мы не должны решать вопросы силой”, - сказал Дидур.

По его словам, офицеры должны обеспечить защиту законного конституционного, демократического и свободного волеизъявления украинского народа.

При этом Дидур подчеркнул, что и митингующие не должны забывать, что представителям силовых структур тоже сложно в нынешней ситуации.

“Я хорошо понимаю, что чувствуют люди в погонах сейчас. И сейчас, и 15 лет назад они считали, что их просто используют. Они будут всегда крайними. Всегда чуть что — сразу милиция. Она на виду и вся критика на нее. Этим людям очень сложно сейчас”, - сказал он.

Кроме того, по словам Дидура, на сегодняшний день в столичных районных управлениях милиции только треть сотрудников работает по своим профилям.

“Сейчас в райотделах города Киева только третья часть личного состава работает по своим специальностям: уголовный розыск, участковые и так далее. Потому что все они задействованы на Майдане”, - сказал он.

В свою очередь глава общественного совета при Министерстве обороны Украины, генерал-майор запаса Юрий Михайленко отметил, что сотрудники правоохранительных органов и провокаторы, которые были задействованы в жестоком разгоне Евромайдана в ночь на 30 ноября, должны быть наказаны, но не "руками общественности, а решением суда".

Михайленко также подчеркнул, что самое главное на сегодняшний день — не разжигать противостояние между силовыми структурами и мирными гражданами, чтобы ни в коем случае не допустить возникновения гражданской войны.

Как сообщал УНИАН, 21 ноября Кабинет министров Украины принял решение приостановить процесс подготовки к заключению Соглашения об ассоциации с ЕС, которое планировалось подписать на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» 28-29 ноября. Это решение вызвало акции гражданского протеста по всей стране.

В ночь с 29 на 30 ноября бойцы спецподразделения «Беркут» жестоко разогнали акцию на Майдане Независимости в Киеве, что спровоцировало самые масштабные акции гражданского протеста в истории Украины с участием свыше полумиллиона человек в столице и проведением митингов в других крупных городах страны.

1 декабря на улицы Киева вышли сотни тысяч граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября. Под Администрацией Президента произошли стычки митингующих и бойцов спецподразделения «Беркут». Столкновения были спровоцированы неизвестными провокаторами, которые не реагировали на призывы представителей оппозиции прекратить противостояние. Однако в ходе атаки «Беркута», в которой применялись слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки, пострадали и мирно настроенные митингующие, а также журналисты.

Акции гражданского протеста продолжаются.