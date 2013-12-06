Певицы Руслана и Маричка Бурмака призывают украинцев идти на Майдан

Киев. 6 декабря. УНИАН. Народные артистки Украины Руслана Лыжичко и Маричка Бурмака призывают украинцев не рассуждать, а идти на Майдан Незалежности в Киеве, где продолжается акция гражданского протеста, а также организовать «народную систему информирования» о событиях в столице.

Об этом певицы сказали на круглом столе в УНИАН, посвященном ситуации в Украине: “Нравственные авторитеты нации: что делать дальше?”.

“Я обращаюсь к людям и призываю к двум вещам. Все мысли сейчас о том, как должно быть. Давайте перейдем в процесс, когда мы не просто рассуждаем, как это должно быть, а давайте начнем это делать. Формируйте рабочие группы, формируйте проекты, приходите с конкретными вещами”, - сказала Руслана.

Она убеждена, что каждый может сформировать свою позицию по поводу того, как действовать дальше.

“Начинайте вырабатывать свое мнение из этого. Лучше прийти на Майдан, побыть, составить свое мнение и впечатление”, - сказала Руслана.

По ее словам, Майдан дает людям энергию, потенциал и интеллект.

“Как я считаю, Майдан формирует потенциал нации. Я это просто вижу. Я призываю, чтобы люди приходили на Майдан просто для реализации, для использования шанса. Пока есть Майдан, мы точно чувствуем, что мы влияем на решение. Однозначно, мы сейчас сила”, - сказала певица, которая с конца ноября является активной участницей событий в центре столицы.

Руслана призвала всех, кто имеет возможность, приобщиться к освещению событий на Майдане, чтобы больше людей узнали, чего требуют участники акции гражданского протеста.

“Очень важно, чтобы образовалась сейчас народная система информирования. Чтобы вы приходили, брали с собой телефоны, снимали Майдан, показывали своим знакомым в Днепропетровске, Черкассах, Харькове, Ривне, ведите свои собственные репортажи с Майдана. Студенты, приходите, включайте телефоны и говорите, что вы видите. Простые люди, которые приезжают, они никогда не будут заниматься подменой идеологии, спекуляцией идеологии, подменой понятий, потому что они не имеют понятия в этом и не имеют заинтересованности...”, - отметила Руслана.

Она подчеркнула, что весь мир также должен увидеть, чего требует украинский народ.

“Что мы народ мирный, который никогда не был агрессивным. Мировое сообщество должно убедиться, что Майдан всего-навсего требует нормальной жизни, евроинтеграции, права человека, уважения к нации”, - сказала Руслана.

Относительно того, возможно ли и нужно ли проводить переговоры между оппозицией и властью об урегулировании политической ситуации в стране, Руслана выразила мнение, что “нужны лишь те переговоры, которые прекратят любые кровавые события”.

“Переговоры нужны для того, чтобы прекратить любые возможные сценарии на кровавые события, любые возможные сценарии агрессии. Я не хочу давать ни одного повода ни власти, ни лично Виктору Януковичу злиться на Майдан, на простых украинцев. Они не имеют от нас никакого посыла, чтобы озлобляться и применять снова агрессию”, - сказала Руслана.

В свою очередь Бурмака выразила мнение, что сейчас оппозиция должна перейти к любым действиям, которые будут способствовать констурктиву.

“Однако не знаю, о чем сейчас можно договариваться с властью. Потому что не понимаю, что в головах у этих людей... Мне кажется с такими людьми договариваться невозможно - это нонсенс. У нас есть четкие требования - это смена власти в стране”, - сказала Бурмака.

Она призвала всех 8 декабря прийти на Майдан Незалежности на Народное вече, которое сзывает оппозиция.

“Майдан свидетельствует о строительстве гражданского общества. Но если не будет четкой организации плана действий, то все может превратиться в хаос, это может быть страшно”, - отметила она.

Певица также считает, что народ должен помочь оппозиции в нынешней ситуации, а не критиковать ее.

“Оппозиция снова нас сзывает на Народное вече 8 декабря. Это тоже мега важно. Люди выходят на Майдан и от бесстрашия сейчас, и от страха. Потому что все понимают, если не сейчас, то никогда... Поэтому здесь очень важно выстоять, важно приходить. Даже если не можете ответить на вопрос, для чего я туда иду, то просто собирайтесь и идите, потому что вместе мы сила”, - сказала Бурмака.