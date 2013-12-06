Общественные организации и профсоюзные объединения потребовали от власти и оппозиции сформировать новое переходное правительство

Киев. 6 декабря. УНИАН. Общественные организации и профсоюзные объединения потребовали от Президента Украины сформировать новое переходное правительство и организовать широкий круглый стол с участием мировой общественности для разрешения политической ситуации в стране.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН заявил глава Гражданского конституционного конгресса Юрий Збитнев.

«К активным действиям надо сейчас побуждать не только власть, но и оппозицию. Мы должны требовать создания параллельных органов власти. Нужно в открытом режиме сформировать переходное правительство», - сказал Збитнев.

По его мнению, ключевыми задачами такого правительства должны стать управление государственными делами, подготовка выборов и подготовка международного круглого стола, который в том числе рассмотрит вопрос возможной отставки Президента Украины. «Виктор Федорович Янукович должен понять – второго срока уже не будет, ему нужно идти», - сказал Збитнев.

При этом он уточнил, что оппозиция в свою очередь должна определить одного лидера, с которым можно вести переговоры, а также представить четкий план дальнейших действий. «Нужен план действий», - сказал Збитнев.

При этом он отметил, что следующим шагом должно стать формирование временной администрации в Киеве, прекращение протестов и ориентация на дальнейшее развитие государства. «Сегодня есть еще и внешние угрозы. И потому надо сделать все, чтобы наши соседи видели в нас друзей, а не слабаков, которых можно разрушить», - отметил Збитнев.

Как сообщал УНИАН, в Украине массовые акции протеста граждан проходят с 21 ноября, когда правительство решило отложить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС. 29 ноября на саммите «Восточного партнерства» в Вильнюсе Украина не подписала Соглашение об ассоциации.

В ночь с 29 на 30 ноября ночью «Беркут» жестоко разогнал Евромайдан в Киеве: 35 человек были задержаны милицией, 35 избитых участников акции обратились за помощью к медикам. В воскресенье, 1 декабря, в Украине состоялась самая массовая в истории страны акция гражданского протеста, в которой только в Киеве приняли участие более полумиллиона человек.

Однако 1 декабря провокаторы устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали почти 200 участников акции протеста и, по данным МВД, 140 правоохранителей. При этом во время последних акций протеста от рук спецназовцев пострадали более 40 украинских и зарубежных журналистов.

5 декабря во время 20-го заседания Совета министров ОБСЕ премьер-министр Украины Николай Азаров заверил, что власть готова к мирным переговорам с протестующими.

Акции протеста продолжаются.