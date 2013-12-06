Депутат от ПР Царев предлагает Януковичу наградить бойцов "Беркута" за службу по охране админзданий в Киеве

Киев. 6 декабря. УНИАН. Народный депутат от Партии регионов Олег Царев предлагает Президенту Виктору Януковичу представить к государственным наградам бойцов "Беркута", которые защитили от захвата Администрацию Президента, дом правительства и другие государственные учреждения.

Об этом Царев заявил сегодня в УНИАН во время круглого стола, организованного партией "Интернациональная" и посвященного сложившейся в стране политической ситуации.

"Нам нужно защищать свою милицию. Именно поэтому я обратился к Президенту с просьбой наградить сотрудников, которые, рискуя, защитили государственные учреждения, Администрацию Президента, обеспечили порядок", - сказал Царев.

Анализируя ситуацию, сложившуюся в Киеве, «регионал» отметил, что нынешние выступления людей на центральной площади столицы существенно отличаются от выступлений осенью 2004 года. "Этот Майдан кардинально отличается от того, который был, - он был менее агрессивным. В этом Майдане - принимают участие боевики", - сказал Царев.

Он также убежден, что провокаторы, которые инициировали столкновения с милицией 1 декабря на улице Банковой, "были нанятыми оппозицией, работали на оппозицию".

Также Царев не исключил, что нынешний выход людей на Майдан был «инспирирован из-за границы» и должен был состояться весной следующего года, но "был срочно развернут сейчас". "И ответственность за то, что происходит сейчас, должна нести украинская оппозиция", - считает Царев.

Также, по его словам, самое всего для оппозиции - продержаться эти выходные на запланированной массовой акции, поскольку дальше будет идти ряд праздников, в частности церковных, которые люди, как правило, отмечают в кругу семьи.

"Для оппозиции главное нужна хоть маленькая, но победа. И главное для власти продержаться эти выходные и не дать оппозиции эту победу", - сказал Царев.

В свою очередь присутствующие на круглом столе полковник милиции Галина Запорожцева отметила, что называть бойцов “Беркута” «зверями» нельзя поскольку они выполняли свою работу в рамках закона, отстаивали свои рубежи и действовали правильно.

В то же время советник председателя Госпотребинспекции Михаил Стрельников выразил мнение, что ситуацию, которая сложилась в стране, необходимо решать путем диалога.

“Основное - это не противостояние, а диалог”, - сказал он, заметив, что до сих пор хоть кто-то из должностных лиц не смог популярно показать людям преимущества и недостатки Евросоюза и Таможенного союза.

По убеждению Стрельникова, лишь после проведения диалога можно будет говорить, стояли ли люди на Майдане за евроинтеграцию, или выходили на него отстаивать политические интересы других сторон.

Круглый стол по инициативе политической партии "Интернациональная" прошел на тему: "Наш выбор. Реалии и перспективы. Ситуация в Украине глазами общественных деятелей, правозащитников и журналистов". В обсуждении приняли участие : председатель политической партии "Интернациональная" Амрам Петросян; советник председателя Госпотребинспекции Михаил Стрельников; МГО «Институт Международного Влияния» Ваен Егиазаров; МГО «Гражданский Союз» Армен Мартиросян; журналист, Александр Чаленко и др.