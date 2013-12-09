В Киеве прошел юбилейный международный турнир по вольной борьбе им. Гейдара Алиева

В эти выходные, 7-8 декабря, в Броварах в спорткомплексе высшего училища физической культуры (БВУФК) прошел 5-й международный турнир по вольной борьбе, посвященный светлой памяти Общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева и Международному дню солидарности азербайджанцев мира.

Юбилейный турнир значительно расширил свою географию и количественный состав. Более 360 юных сперминов (1997-1999 года рождения) приехали побороться за победу. Кроме традиционных стран-участников – Украины, Азербайджана, России, Молдовы и Белоруссии в турнире приняли участие спортсмены из Узбекистана, Румынии и Германии. Еще одним примечательным нововведением в этом году стало участие девушек.

Инициатором и организатором турнира является президент Международной общественной организации (МОО) "Институт азербайджанства", заслуженный мастер спорта по вольной борьбе, заслуженный тренер Азербайджана и бывшего Советского Союза Олег Крапивин. В своей торжественной речи он отметил важность проведения и поддержания спортивных мероприятий для юниоров: «Возможно, когда-то спортсмены и спортсменки, которые сегодня выступают, станут Олимпийскими чемпионами. В любом случае, они точно вырастут нормальными здоровыми людьми».

Юные спортсмены боролись за награды в двух категориях: медали «За лучшую технику» и «За волю к победе». Победителям и призерам соревнований 8 декабря, в рамках официального закрытия были вручены медали, кубки и материальное вознаграждение. По общему результату украинские спортсмены заняли второе место, а бойцы из Азербайджана уже пятый год подряд удерживают лидерство. Однако, стоит отметить, что среди девушек, украинки заняли первые позиции в 7-ми весовых группах.

Напомним, что турнир организован при поддержке: МОО Институт Азербайджанства, Министерства молодежи и спорта Украины и Федерация борьбы Азербайджана.