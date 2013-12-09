Украинская секция Международного общества прав человека отмечает свою 20-ю годовщину деятельности

Киев. 9 декабря. УНИАН. Украинская секция Международного общества прав человека 10 декабря будет праздновать 20-летие начала своей деятельности.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель Правления Международного общества прав человека – Украинская секция Андрей Сухоруков.

По его информации, в рамках этого празднования в Киеве состоится конференция с участием, в частности, немецких коллег - представителей Немецкой секции Международного общества прав человека, среди которых, в том числе, исполнительный директор этого отделения и один из основателей МОПЧ Карл Хафен и доктор политологии Кармен Крюш-Грюн. Конференция будет посвящена, в частности, обсуждению новых направлений и методов защиты прав человека.

Как подчеркнул присутствующий на пресс-конференции Хафен, завтра отмечается День защиты прав человека, и в этот день во всем мире многие люди выйдут на улицы, отстаивая права, в том числе осужденных. Именно вопросами осужденных и задержанных, в том числе политзаключенных, опекается главным образом МОПЧ.

“Дело в том, что наша организация имеет членство и в других организациях, и таким образом мы можем влиять на решения по поводу политических заключенных”, - сказал Хафен.

По его данным, МОПЧ начало свою деятельность в 1972 г. в городе Франкфурт-на-Майне (ФРГ). В данное время в состав МОПЧ входят 33 национальных секций и групп, которые действуют в странах Европы, Азии, Африки, Австралии и Америки. Правозащитная деятельность МОПЧ распространяется на более чем 90 стран мира. 10 декабря 1993 года 25 украинских правозащитников учредили Украинскую секцию МОПЧ, которая сегодня насчитывает более 3000 членов, которые объединены в областные, городские отделения, рабочие группы, или ведут правозащитную работу индивидуально во всех регионах Украины.

“Для защиты определенного человека мы привлекаем много людей и из других организаций. Мы обращаем внимание и органов юстиции, и парламента, и правительства. И делаем это до тех пор, пока вопрос становится настолько политически весомым, что не принять решения уже просто нельзя”, - прокомментировал он.

По просьбе журналистов дать советы осужденным киевским “Майдановцам” Хафен сообщил, что только вчера приехал в столицу Украины и не знает об этом пока ничего.

Но считает, что опыт МОПЧ был бы полезен и в решении этого вопроса.

“Дело в том, что в Германии и других странах мы создали в рамках нашей организации так называемых кураторов парламента. С их помощью мы обращаемся к членам парламента в том смысле, можно ли взять заключенного на поруки и провести с ним курс социальной адаптации. Эта мера оказалась очень успешной. Мы часто обращались по таким вопросам и к министрам, и к премьер-министрам. Если такие люди заступаются за заключенных, то результат обычно бывает очень эффективным”, - сказал он.

Как добавил Хафен, если эту проблему не удастся решить в Украине, “пожалуйста, обращайтесь ко мне, передавайте мне документы и я буду над этой проблемой работать на международном уровне”. “Если эти люди никак не обращались к насилию, не осуществляли насильственных действий, то мы за них заступимся”, - продолжил он.

Хафен также сказал, что вопрос правомерности захвата зданий для него является “проблемным”.

“Я об этом говорю абсолютно откровенно. Я считаю, что политические проблемы нельзя решать силой. Но дело в том, что если давление улицы окажется достаточно сильным и повлияет на политические решения, то такие политические решения в будущем могут стать проблемой”, - высказал он мнение.