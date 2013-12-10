Организаторы конкурса “Банруда. New message” обеспокоены снижением поддержки национальной украинской музыки

Киев. 10 декабря. УНИАН. Организаторы конкурса “Банруда. New message”, проходящий в Киеве третий год подряд, обеспокоены снижением поддержки национальной украинской музыки со стороны представителей власти, деятелей культуры и журналистов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил глава оргкомитета конкурса Алексей Якушев.

“Мы не делаем шароварщину. Мы представляем слушателям музыку лучших бандуристов, которые играют в современной манере. Кроме того, мы дополняем их выступления красивым видеорядом. Мы бы очень хотели получать больше поддержки со стороны деятелей культуры, медиа. К сожалению, украинская власть не поддерживает нас, хотя мы все еще рассчитываем на это”, - сказал он, добавив, что организаторы конкурса хотели бы видеть представителей власти и культуры на гала-концерте. “Мы обращаемся к вам, деятели медиа, культуры, за вашей поддержкой. Придите в Национальную филармонию Украины, послушайте, как звучит современная бандура вживую. Ваше присутствие, ваше внимание к этому инструменту - это внимание всей Украины”.

По словам народного артиста Украины, главы жури конкурса Романа Гринькова, на сегодняшний день в Украине появляется все больше молодежи, которая занимается игрой на бандуре.

“Сегодня молодежь показывает те тенденции, на которые нам, более опытным музыкантам, нужно обращать внимание. И мы должны поддерживать талантливую молодежь, приглашать их на конкурсы, конференции, уделять внимание их творчеству”, - сказал Гринькив.

Кроме того, по его словам, в Украине появляется много молодых композиторов-бандуристов.

“Сегодня молодые исполнители берутся за написание своих произведений, но не из-за денег, а, в первую очередь, из-за душевного порыва, реакции на сегодняшние события”, - сказал он.

Справка УНИАН. Конкурс “Банруда. New message” проходит в Киеве третий раз. В этом году в конкурсе взяло участие 111 композиций, около 50 исполнителей и коллективов со всей Украины. Участники конкурса оцениваются в трех номинациях: “Лучшее исполнение вокально-инструментального произведения”, “Лучшее исполнение авторского произведения на бандуре”, а также “Синтез бандуры с другими музыкальными инструментами, в том числе, электронными”. Гала-концерт состоится 23 декабря в Национальной филармонии Украины. В нем примут участие как члены жури, так и победители конкурса.