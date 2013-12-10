Счастливые дни любителей модных брендов

Интернет-магазин брендовой одежды, обуви и аксессуаров «ShopArt» объявил о старте предновогодней акции «Happy Sale», которая продлится до конца 2013 года. Акция рассчитана на активных потребителей высококачественных брендовых товаров, которые отдают предпочтение не только трендовым новинкам, но и выгодным скидочным предложениям. Предлагаемая программа «Happy Sale» в течение двух дней позволяет получить эксклюзивную скидку на продукцию двух мировых брендов. В последующие дни «брендовая пара» обновляется – неизменна акционная цена.



К финалу 2013 года «ShopArt» обеспечил себе весомый "пул" в лице постоянных клиентов, хотя интернет-магазин относится к сравнительно молодым участникам рынка. Ворвавшись в интернет ритейл в 2012 году, в апреле 2013 года «ShopArt» становится победителем первого конкурса Ukrainian E-Commerce Awards в категории «Открытие года». Конкурентное преимущество обеспечивается как за счет постоянно обновляемой актуальной линейки европейских и американских торговых марок, так и поиска напрямую командой байеров новых имен fashion индустрии. При этом, «ShopArt» - единственный интернет-магазин, который предоставляет бесплатную сервисную услугу «Примерочная». Перед покупкой товара потребитель имеет возможность примерить предлагаемый товар в одном из центров обслуживания клиентов. Сеть «примерочных» или шоурумов постоянно расширяется и на данный момент охватывает 26 городов Украины.



Акция «Happy Sale» в интернет-магазине «ShopArt» призвана расширить ассортимент брендов одежды и обуви, представленных в Украине. Горячие предложения от молодых производителей гарантируют качественные товары по низким ценам. Таким образом, европейская мода становится более доступной украинскому покупателю. А доставка заказа со стороны партнеров «ShopArt» гарантирует участникам акции «Happy Sale» скорую встречу с желаемой «обновкой».



Справка о компании:

Интернет-магазин брендовой одежды, обуви и аксессуаров «ShopArt» работает с 2012 года. Предоставляет товар по всей Украине. Каждый товар на «ShopArt» имеет знак качества и обладает сертификатом подлинности. Проверка соответствию эталонной метрике "Надежный магазин" подтверждена сертификатом Trusted Shops. Победитель категории «Открытие года» Ukrainian E-Commerce Awards (2013 год).