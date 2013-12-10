Активисты Евромайдана предложили оппозиции программу действий после смены власти

Киев. 10 декабря. УНИАН. Активисты Евромайдана предложили оппозиции план действий, который будет регламентировать действия новой власти после смены действущей.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил общественный активист Игорь Луценко.

“Программа революции является, на самом деле, законодательным пакетом, основой для нескольких десятков законопроектов, которые необходимо принять начиная с первого дня работы новых органов власти”, - сказал Луценко.

По его словам, программа действий была разработана на основе петиции, подписанной деятелями искусства и общественными активистами на прошлой неделе и официально одобренной представителями оппозиции.

Как отметил юрист Андрей Козлов, программа представлена общественности и находится на стадии обсуждения.

“Сейчас проходит обсуждение сути программы в Интернете. Люди могут оставить свои комментарии и замечания, которые мы внимательно вычитываем и выбираем самое главное... Дальше мы ожидаем официальную позицию оппозиции, которая поддержит или не поддержит программу. Но даже если не поддержат - мы будем продолжать давить общественностью, чтобы они рассмотрели наши предложения и приняли план действий”, - сказал Козлов.

Кроме того, по словам активистов, завтра программа действий будет представлена на заседании Европарламента. “Этот же документ завтра будет представлен в Европейском парламенте нашими представителями, чтобы Европа знала, что общественность имеет свое уже сформированное мнение и видение того, как должно быть после того, как Янукович уйдет”, - сказал Луценко.

В частности, общественные активисты в программе предлагают освободить политических заключенных, противоправно удерживаемых под стражей после событий на Банковой 1 декабря; увести спецназ с улиц Киева и других городов Украины и полностью прекратить насилие по отношению к мирным демонстрантам; договориться о гарантиях неприменения репрессий к участникам демонстраций. Кроме того, активисты требуют проведения досрочных выборов Президента Украины в 2014 году, подписания Соглашения об ассоциации с ЕС, проведения судебной реформы, принятия законов о прокуратуре, о люстрации судей и представителей силовых структур.

Как сообщал УНИАН, петиция была представлена общественности 7 декабря. Ее инициировали Ирэна Карпа, Александр Положинский, Тарас Прохасько, Юрий Андрухович, Сергей Жадан, Иван Леньо, Антин Мухарский и другие.

С 21 ноября на Майдане Незалежности в Киеве началась акция, участники которой выступили против решения правительства Николая Азарова приостановить подготовку к подписанию Соглашения об ассоциации с ЕС.

29 ноября Президент Украины Виктор Янукович в Вильнюсе не подписал Соглашение об ассоциации.

30 ноября ранним утром бойцы «Беркут» штурмовали мирную акцию в поддержку евроинтеграции Украины на Майдане Незалежности. Десятки людей были жестоко избиты.

1 декабря в Киеве на улицы вышли более полумиллиона граждан, возмущенных жестоким разгоном Евромайдана.

В тот же день провокаторы с масками на лицах устроили столкновения под Администрацией Президента Украины, в результате которых пострадали сотни участников акции протеста и правоохранителей. При этом от рук сотрудников правоохранительных органов пострадали более 50 украинских и иностранных журналистов.

8 декабря на Народное вече в Киеве вышло приблизительно такое же количество людей, как и 1 декабря. Оппозиция заявила, что в акции приняли участие около миллиона человек. Однако МВД настаивает, что в Киеве было лишь 100 тысяч участников акции протеста.