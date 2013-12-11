Миссия наблюдателей ENEMO обеспокоена ситуацией в сфере безопасности в Киеве

Киев. 11 декабря. УНИАН. Международная миссия ENEMO по наблюдению за повторными выборами народных депутатов Украины в пяти одномандатных избирательных округах выражает серьезную обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в Киеве.

Об этом представители миссии сказали сегодня на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

«Несмотря на то, что Евромайдан не имеет прямого отношения к повторным выборам в пяти одномандатных округах, ENEMO выражает серьезную обеспокоенность ситуацией в сфере безопасности в Киеве», - сказала председатель миссии Динара Ошурахунова.

Она отметила, что ENEMO обращается ко всем ключевым сторонам избирательного процесса, а также к тем, кто принимает решения, предпринять все необходимые меры для обеспечения безопасности и свободного передвижения избирателей, особенно в день голосования 15 декабря 2013 года.

Ошурахунова также отметила, что заседания ЦИК открыты для наблюдателей, представителей СМИ и политических партий, однако доступ к реальному процессу принятия решений ограничен системой закрытых заседаний. «ENEMO призывает избирательную администрацию принять дополнительные меры по повышению честности и прозрачности избирательного процесса», - сказала Ошурахунова. В частности, по ее словам, необходимо заблаговременно предоставлять проекты постановлений ЦИК и обеспечить соответствующее рассмотрение жалоб, связанных с избирательным процессом.

Ошурахунова также напомнила, что ЦИК отменил регистрацию единственного кандидата от оппозиции в 94-ом округе Виктора Романюка в соответствии с решением Киевского апелляционного административного суда и Высшего административного суда Украины.

«ENEMO положительно оценивает попытку ЦИК использовать все легитимные методы для обеспечения регистрации кандидата в народные депутаты Романюка», - отметила Ошурахунова. По ее словам, ENEMO обращается к законодательным органам с просьбой пересмотреть требования к кандидатам относительно обязательного проживания в стране на протяжении последних 5 лет.

Координатор долгосрочных наблюдателей ENEMO Эльмир Цамич в свою очередь отметил, что по состоянию на 10 декабря 2013 года были заменены по меньшей мере 59% членов ОИК и более 55% членов УИК. Он отметил, что процесс замены до сих пор продолжается. По убеждению Цамича, несбалансированный состав УИК и ОИК, а также наличие членов, которые не прошли специального обучения, могут привести к нарушениям при голосовании и в процессе подсчета голосов в день выборов.

ENEMO призывает соответствующие законодательные органы и ЦИК обеспечить законные и технические механизмы для предотвращения массовых замен в составе ОИК и УИК во время предстоящих выборов», - сказал Цамич.

Он также отметил, что распространенными являются случаи антиагитации и злоупотребления административным ресурсом. По его словам, ENEMO выражает обеспокоенность отсутствием действенных санкций, которые можно применить в случаях нарушения порядка ведения предвыборной агитации и призывает суды и ЦИК действовать в таких случаях в соответствии с законом.

Миссия начала свою работу в Украине 10 ноября 2013 года с приездом трех членов руководящей группы. Семь долговременных наблюдателей прибыли в Киев 20 ноября 2013 года.