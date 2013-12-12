Во время избирательной кампании в пяти округах зафиксированы те же проблемы и нарушения, которые были на выборах в 2012 году, - канадские наблюдатели

Киев. 12 декабря. УНИАН. В ходе кампании по повторным выборам народных депутатов в пяти округах зафиксированы те же проблемы и нарушения, которые возникали на парламентских выборах в 2012 году.

Об этом члены канадской миссии наблюдения за выборами CANADEM - координатор Mission Canada в Киеве Анна Шиптур и политический аналитик Орест Закидальский - заявили на пресс-конференции в УНИАН, ссылаясь на данные мониторинга миссии.

Исследование проводилось с 30 ноября по 6 декабря во всех 5-ти округах, где 15 декабря состоятся повторные выборы.

“В нашем окончательном отчете, который был подготовлен по результатам парламентских выборов в 2012 году, Mission Canada определила несколько проблемных вопросов, которые и сейчас продолжают оставаться проблемными”, - сказала Шиптур.

В частности, по ее словам, это касается вопроса администрирования выборов. Например, речь идет о составах окружных избирательных комиссий.

“39 партий получили возможность иметь места в ОИК. Из 34-х, получивших места в ОИК, 21 - не имеет своего кандидата. Для нас непонятно, в чем заключается заинтересованность партии, не имея своего кандидата в округе, иметь своего представителя в ОИК. Отмечу, что после проведения выборов 2012 года в документе Mission Canada содержалась рекомендация усилить избирательное законодательство Украины в том, что касается представительств в ОИК, а именно - что в этих комиссиях должны быть представители только те партии, которые имеют своих кандидатов в этих округах”, - объяснила Шиптур.

По ее словам, также вызывает беспокойство ротация членов избирательных комиссий.

“Из 90 членов избирательных комиссий 54 уже было сменены или заменены”, - сказала координатор миссии.

Также Mission Canada отмечает присутствие в избирательных бюллетенях кандидатов-клонов, чьи имена, фамилии или одинаковы, или созвучны с именами баллотирующихся известных политиков.

“Конечно, очевидно причина этого - ввести в заблуждение или запутать избирателей”, - подчеркнула Шиптур.

По ее информации, также были выявлены случаи использования властью в округах административного ресурса.

Кроме того, Mission Canada получила информацию о попытках подкупа избирателей.

“Что касается прямого и косвенного подкупа, то это больше всего касалось 194-го округа. Но если речь идет о ненадлежащем использовании админресурсов, то это больше характеризовало 94-й и 132-й округа”, - сообщил Закидальский.

Та, по его информации, внутренние наблюдатели проинформировали о злоупотреблении аминресурсом, в том числе агитации за кандидатов на веб-сайтах Киевской обладминистрации и Николаевской обладминистрации, где губернатор Николаева является кандидатом в депутаты.

Как сообщила Шиптур, в настоящее время в Украине работают 6 из 26 наблюдателей миссии. К ним на этой неделе присоединятся остальные, в том числе три члена парламента Канады: Тед Опиц, Расс Геберт, а также Стефан Дион.

“Повторные выборы проводятся в контексте очень напряженной политической атмосферы. Mission Canada поддерживает и одобряет права на свободу слова и мирных собраний, которые являются фундаментальными правами человека. Mission Canada будет вести наблюдение за тем, возможно ли какое-то необоснованное влияние или ненадлежащее влияние гражданского неспокойствия на проведение выборов в этих 5-ти округах”, - подчеркнула координатор миссии.

Эксперты миссии обнародуют свой окончательный отчет в течение 24 часов после закрытия избирательных участков. Все отчеты будут опубликованы на сайте организации.

*** Mission Canada - независимая канадская миссия наблюдения за выборами, финансируемая правительством Канады.

Как сообщал УНИАН, после парламентских выборов 2012 года Центризбирком принял постановление о невозможности установить достоверные результаты голосования на выборах 28 октября в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев).

5 сентября этого года Верховная Рада назначила на 15 декабря повторные выборы в пяти проблемных округах.

В целом ЦИК зарегистрировала 385 официальных наблюдателей от 11 государств и 10 международных организаций. Голосование на повторных выборах народных депутатов Украины будет проходить на 649 избирательных участках.