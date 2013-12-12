Известные украинские музыканты приглашают Януковича прийти на Майдан

Киев. 12 декабря. УНИАН. Известные украинские музыканты приглашают Президента Виктора Януковича прийти на Майдан Незалежности в Киеве, где длится акция гражданского протеста.

Об этом шла речь в ходе круглого стола “План действий для страны”, организованного Телевизионной службой новостей и информационным агентством УНИАН.

Идею пригласить на Майдан Януковича выразил фронтмен группі "Вопли Видоплясова" Олег Скрипка, и участники мероприятия решили пойти на Майдан и объявить это приглашение.

Также известные музыканты считают, что участники акции должны требовать отставки правительства и избрать свое собственное "правительство Майдана". Фронтмен группы "Танок на майдані Конго" Олег Михайлюта отметил, что люди должны "с уважением друг к другу требовать отставки правительства".

Актер и телеведущий Антин Мухарский считает, что для того, чтобы Майдан начала диалог с властью, должны быть выполнены требования оппозиции и протестующих. Он напомнил, что прежде всего это отставка премьер-министра Николая Азарова и министра внутренних дел Виталия Захарченко.

"Если это будет сделано - есть такая возможность, что общество найдет компромисс", - заметил он.

Невыполнение этих требований, по мнению Мухарского, приведет к обострению противостояния.

"Невыполнение этих требований - силовой разгон или силовое противостояние, тогда мы имеем два варианта развития событий: это репрессивная история... Или начнется партизанская война", - заметил Мухарский.

Он поддержал идею проведения народного вече для избрания людей, которые будут иметь мандат на переговоры с властями.

Скрипка считает, что чем больше будет обостряться ситуация в государстве, тем труднее будет из ней выходить. Скрипка подчеркнул, что нужно начинать диалог с властями.

"Я - человек мира, я - человек-пацифист. Сейчас игра в войнушку. Чем мы больше будем накручивать ситуацию, тем труднее из нее будет выйти", - сказал Скрипка.

Он подчеркнул, что ни одна революция не приносила позитивного результата.

"Возьмем Помаранчевую революцию. Против чего мы боролись? Мы боролись против Януковича! Что мы получили? Мы получили Януковича...", - сказал музыкант.

Он считает, что нужно бороться не против чего-то, а за что-то. Скрипка выразил сожаление, что сегодня на второй план отходит требования участников акции относительно евроинтеграции.

Скрипка призвал к диалогу и компромиссам, например, он считает, что можно было бы допустить власть поставить настоящую елку на Майдане Незалежности.

"Нужно начать уважать всех, и начать диалог", - заметил Скрипка.

Михайлюта выразил удивление, как можно уважать людей, которые себя дискредитировали, в том числе тех, которые отдавали приказ разгонять Майдан. По его словам, нынешние события в Украине не вселяют надежду в светлое будущее страны.

"То, что происходит на Майдане, - это лакмусовая бумажка всей страны. Еще немножко - и вся страна будет ходить на цирлах, будут продолжать бить, запугивать, забирать бизнесы", - считает он.

Михайлюта подчеркнул, что сегодня нужно говорить не только об отставке отдельных министров, но и всего правительства.

"Сто процентов: требование должно быть - полностью изменить правительство", - сказал Михайлюта, выразив мнение, что к общенациональному круглому столу можно идти с пониманием, что власть готова сделать шаг навстречу собственному народу.

В ходе круглого стола Скрипка, в очередной раз, призывая к конструктиву, заметил, что ситуация в Украине может привести к образованию "республики майдан" в середине столицы с собственным правительством.

Идею подхватил Мухарский: "Это хорошая идея. Практическая идея. Нужно избрать правительство Майдана". Он считает, что три оппозиционные политические партии должны внести свои предложения по этому поводу.