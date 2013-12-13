Компания Parallel реализует зимний бензин класса D

В сети под ТМ Parallel началась реализация зимнего бензина класса D. Такой бензин максимально адаптирован для работы в морозную погоду и может обеспечить бесперебойную работу автомобиля в этот период.



«В бензине зимнего класса D больше легких углеводородов, соответственно, меньше плотность, а значит, они лучше испаряются при низкой температуре окружающей среды, соответственно, холодный двигатель на морозе с таким топливом заводится гораздо легче, - говорит директор по качеству компании «Параллель» Александр Титов, - автомобиль становится мощнее, так как испарившиеся углеводороды более полно сгорают в двигателе, что, к тому же уменьшает количество вредных выбросов в атмосферу».



В сети АЗК сети под ТМ Parallel до конца зимы будет продаваться только бензин D класса, который представлен линейкой фирменных бензинов Perfekt 95 и Perfekt 92, а также маркой А-95 евро.



«Перед сменой одного сезонного топлива на другое нет необходимости в специальной подготовке топливной системы. Выбирая бензин D класса, автомобилисты смогут рассчитывать на надежную и устойчивую работу двигателя в суровых зимних условиях, — подчеркнул директор по качеству компании Parallel Александр Титов.

Справка:

ООО «Параллель-М ЛТД» - Сеть под брендом «Параллель» сегодня насчитывает 117 АЗК, из них 36 АЗС являются джобберами компании, использующими бренд «Параллель» на основании соответствующего договора (20 АЗС компании «Донбасснефтепродукт» и 16 АЗС компании «Нефтепромторг»). Также «Параллель» использует торговую марку «Гефест» в Запорожской области и АР Крым (всего 2 АЗС) и торговую марку PitStop в г. Донецке (1 АЗК), еще 12 АЗС компаний «Донбасснефтепродукт» (8) и «Нефтепромторг» (4) реализуют топливо компании «Параллель» в сети своих АЗС.

Бренд «Параллель» сегодня представлен в Донецкой, Луганской, Днепропетровской и Запорожской областях.

Компания «Параллель» в 2012 году стала членом Всеукраинской ассоциации автоимпортеров и дилеров с целью внедрять принципы Всемирной топливной хартии в Украине.

Уставной капитал ООО "Параллель-М ЛТД" контролирует компания Parallel Nafta LTD, дочерняя компания Группы СКМ. 100% акций Компании СКМ принадлежат бизнесмену Ринату Ахметову.