ОПОРА фиксирует повторение фактов нарушения избирательного законодательства, имевших место в ходе выборов-2012

Киев. 13 декабря. УНИАН. Активисты гражданской сети ОПОРА фиксируют повторение фактов нарушения избирательного законодательства, имевших место в ходе парламентской кампании 2012 года.

На пресс-конференции в УНИАН координатор ОПОРЫ Ольга Айвазовская заявила: «Все факты, которые фиксировались в 2012 году, повторяются и теперь (на повторных выборах в Верховную Раду в 5 округах – УНИАН). Наиболее распространенным нарушением остается прямой подкуп избирателей, как посредством продуктовых наборов, так и напрямую - деньгами».

По ее словам, средняя стоимость голоса в округах составляет порядка 400 грн, половину которых избиратель, согласившийся проголосовать «за деньги», получает сразу, а половину – после голосования.

«Наиболее основательные факты подкупа зафиксированы в 194-м и 223-м округах. Есть аудио-, фото- и видеодоказательства, и мы надеемся, что органы правопорядка и прокуратура адекватно их оценят», - отметила Айвазовская.

По словам Айвазовской, дополнительным негативным фактором в ходе голосования может стать смена кадрового состава окружных избирательных комиссий, массовое появление кандидатов-двойников, которые могут «забрать» у реальных кандидатов до 3% голосов избирателей, не разобравшихся, за кого именно они отдали голос.

Особое внимание, по данным Айвазовской, будет уделено фактам нагнетания ситуации на участках непосредственно во время выборов 15 декабря, сознательной дезориентации членов избирательных комиссий, манипулированию количеством испорченных бюллетеней.

Айвазовская также обратила внимание, что ОПОРА зарегистрировала около 720 краткосрочных наблюдателей на выборах, а также около 20 долгосрочных наблюдателей, готовых работать на избирательных участках и с представителями территориальных избиркомов вплоть до объявления результатов выборов.

Кроме того, по ее словам. значительным в избирательной кампании станет фактор Майдана, который «будет влиять на мобилизацию избирателей».

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года ЦИК принял постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада своим постановлением рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих 5 округах.

5 сентября 2013 года ВР назначила на 15 декабря повторные выборы.

ЦИК зарегистрировала 385 официальных наблюдателей от 11 государств и 10 международных организаций. Голосование на повторных выборах народных депутатов Украины будет проходить на 649 избирательных участках.

Члены канадской миссии наблюдения за выборами CANADEM уже заявили, что зафиксировали в ходе избирательной кампании те же проблемы, что имели место на выборах 2012 года.