КИУ заявляет об опасности срыва выборов в округе № 197 в Черкасской области

Киев. 13 декабря. УНИАН. Комитет избирателей Украины заявляет об опасности срыва повторных выборов народного депутата в округе № 197 в Черкасской области.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе КИУ, на отдельных участках замены членов избирательных комиссий достигали 70% состава, что не способствует их нормальной работе.

При этом “наиболее критическая ситуация в работе УИК сложилась в округе № 197”, поскольку значительное количество комиссий не начали работу своевременно из-за отсутствия кворума.

“В этой ситуации существует опасность, что проведение выборов в этом округе может быть сорвано из-за неявки членов комиссий на участке в день голосования”, - считают в КИУ и отмечают, что такие действия членов УИК по срыву проведения избирательного процесса предусматривают уголовную ответственность.

Как сообщал УНИАН, 5 ноября 2012 года ЦИК приняла постановление о невозможности установить результаты голосования на выборах народных депутатов 28 октября в пяти одномандатных округах - №№ 94 (Обухов, Киевская область), 132 (Первомайск, Николаевская область), 194 (Черкассы), 197 (Канев, Черкасская область) и 223 (Киев).

6 ноября Верховная Рада своим постановлением рекомендовала ЦИК назначить повторные выборы в этих 5 округах.

5 сентября 2013 года ВР назначила повторные выборы на 15 декабря.

ЦИК зарегистрировала 385 официальных наблюдателей от 11 государств и 10 международных организаций. Голосование на повторных выборах народных депутатов Украины будет проходить на 649 избирательных участках.