КИУ не видит оснований для переноса выборов, назначенных на 15 декабря

Киев. 13 декабря. УНИАН. Комитет избирателей Украины подчеркивает, что на сегодняшний день нет правовых, политических и организационных оснований для отмены или переноса выборов, назначенных на 15 декабря 2013 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН «Выборы во время революции: чего ожидать? А также презентация результатов правозащитного проекта КИУ» сказал председатель КИУ Александр Черненко.

По его словам, несмотря на политический кризис в Украине, подготовка к выборам в пяти проблемных округах проходит согласно календарному графику и в пределах действующего законодательства.

В то же время КИУ заявил о главных проблем в пяти округах: подкуп избирателей, админресурс и выборочное правосудие, которые могут повлиять или уже повлияли на результат.

В частности Черненко рассказал, что на и.о. №194 избирателям обещают по 200 грн до выборов и 150 после, если они проголосуют за одного из кандидатов. “У нас есть также информация из 223 округа, но мы не видим пока еще демонстративного подкупа, несколько избирателей звонили нам на горячую линию... Но я сегодня не готов оценить масштабность и системность подкупа в 223 округе. Если в 194-ом действительно приобретает признаки системности, то здесь мы оперируем лишь некоторыми фактами”, - отметил представитель КИУ.

Применение выборочного правосудия наблюдается в и.о. №94. “Имеется в виду решение Высшего административного суда по отмене регистрации кандидата Виктора Романюка по причине, что якобы он не проживал в последние годы в Украине”, - объяснил Черненко. КИУ отмечает, что в данном случае суд не должным образом трактовал норму законодательства, которая предусматривает ценз оседлости для кандидата.

“Это серьезно переформатировало ситуацию в 94-ом округе и бесспорно отразится на результатах выборов”, - сказал он.

Между тем КИУ положительно оценивает решение 47 кандидатов в и.о. №94 отказаться от участия в выборах, что значительно облегчит организацию избирательного процесса в этом округе. В то же время 70 зарегистрированных кандидатов в и.о. №223 создает дополнительные проблемы организации голосования и подсчета голосов, оставляет возможности для технического срыва выборов в этом округе.

В и.о. №94 и №132 КИУ фиксировал факты агитации с использованием админресурса. “В Николаевской области баллотируется действующий губернатор, в Киевской области местная власть поддерживает одного из кандидатов, то есть перерезание лент, участие в массовых мероприятиях, благотворительность за бюджетные средства — все это имеется в этих округах. Но по уровню эти нарушения не являются настолько влиятельными для избирателей. Подкуп является намного более серьезной проблемой”, - отметил Черненко.

На отдельных округах КИУ фиксировал проблемы с качеством списков избирателей. Так в и.о. №223 в списки не были включены целые дома, которые входят в границы округа. В и.о. №132 на некоторых участках в списки были включены «мертвые души». Однако это явление не носит массового характера. “Сказать, что списки хуже, чем на предыдущих выборах, тяжело, но то, что они далеки от идеала, тоже очевидно”, - сказал председатель КИУ.

“Традиционно есть черный пиар на этих выборах. Наибольшая его концентрация в 194 округе (Черкассы). Вообще у нас это сегодня самый горячий округ, так кажется. Там было много черного пиара против Булатецкого, появляются материалы против Поплавского такого “мягкого черного пиара”. Но в этом округе это есть массово”, - сказал Черненко. Также использование «черного пиара» фиксировалось в и.о. №94 и №132.

По его словам, если в целом проанализировать все, то можно сказать, что выборы будут не простыми и есть надежда, что кризисные сценарии не будут реализованы.

Черненко сказал, что ожидается небольшая явка выборов 15 декабря: “Если все будет нормально, то явка, даже в связи с революционными событиями, будет 30-35%, где-то даже меньше”.

Это значит, добавил он, что “при нормальном подсчете голосов” все подсчитать можно уже до полуночи и до утра установить результаты в окружных комиссиях. “Это будет очень просто, но если на это будет политическая воля и желание кандидатов. Если же снова будут включаться те сценарии, которые мы видели год назад, то что-то здесь прогнозировать очень сложно”, - отметил председатель КИУ.