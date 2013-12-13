У Кармазина заявляют о высоком уровне черного пиара в 94-м округе

Киев. 13 декабря. УНИАН. В 94-м избирательном округе (Обухов, Киевская область) довольно активно применяются черные пиар-технологии.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил пресс-секретарь кандидата в народные депутаты по этому округу Юрия Кармазина Алексей Оскер.

Он сказал, что за последние два месяца было зафиксировано много “грязи, антипиара и черного журналистского использования слова”.

“Досадно, что до сих пор все предвыборные технологии политы грязью от оппозиции. Бадаев (Руслан Бадаев является кандидатом в народные депутаты в 94-м округе от Партии регионов – УНИАН) тоже Кармазину не конкурент. У Кармазина конкурент – админресурс. Нет на сегодняшний день конкурента у Кармазина. Есть власть, админресурс и, как ни досадно, черный пиар, черная грязь, но, даже, не от провластного кандидата. Самые грубые предвыборные технологии поступают именно, к сожалению, из тех штабов, от тех политических сил, которые, по логике вещей, должны объединиться с Кармазиным, с теми политическими силами, которые себя называют оппозиционными, демократическими, показать, как нужно вести выборы красиво, взвешенно, но, к сожалению, примитивизм некоторых горе-кандидатов поражает”, - сказал Оскер.

Он также заметил, что Кармазиным и его командой еще перед выборами было принято решение “никакими действиями, словом не задевать лидеров оппозиции и не говорить ни одного плохого слова об оппонентах”.

Он также заметил, что Кармазин – это человек, который знает обо всех проблемах, существующих в округе, и его знают избиратели.

В свою очередь, директор информационного портала и газеты “Flash on Time News” Денис Маганов заметил, что больше всего грязи в 94-м округе “выливается на явных претендентов на победу”.

Напомним, повторные выборы народных депутатов в «проблемных» округах должны состояться в воскресенье, 15 декабря.