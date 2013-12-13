ГК ПОРА намерена присоединиться к Евромайдану, создав общественную инициативу ЕВРОПОРА

Киев. 13 декабря. УНИАН. Гражданская кампания ПОРА намерена присоединиться к Евромайдану, создав общественную инициативу ЕВРОПОРА.

Об этом активисты ГК ПОРА сообщили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам активиста Дениса Богуша, эта компания образца 2004-2005 года была очень эффективна, и технологии, которые были наработаны ПОРОй в тот период, могут быть использованы и сегодня.

“Я думаю, что сейчас воссоздание ПОРЫ в новом движении - ЕВРОПОРА - имеет очень серьезные перспективы и может усилит те общественные акции, которые сегодня проходят. Думаю, что мы сможем дать обществу инструмент, как отстаивать эффективнее свои права”, - сказал Богуш.

Другой активист ГК Андрей Кузин подчеркнул, что ПОРА может воссоздать ранее существующую сеть кампании и организовывать разные акции не только в Киеве на Майдане, но и в других городах.

“Борьба выглядит непростой и, возможно, продолжительной. Для того чтобы быть эффективным в этой борьбе и выигрывать, украинское общество должно продемонстрировать широкое мышление и широкое действие не только на Майдане, но и в других городах”, - отметил Кузин.

Также, добавил активист, ПОРА может помочь учить волонтеров.