В Киеве состоится международный турнир по каратэ Open Ukraine Shin-Kyokushinkai Karate Cup Kyiv-2013

Киев. 13 декабря. УНИАН. 14-15 декабря в спортивном комплексе Национального университета физического воспитания и спорта Украины состоится международный турнир по киокушинкай каратэ среди мужчин и женщин Open Ukraine Shin-Kyokushinkai Karate Cup Kyiv-2013.

Как сообщили организаторы соревнований на пресс-конференции в УНИАН, соревнования будут проводиться в двух основных разделах каратэ киокушинкай - кумите и ката.

Раздел кумите предусматривает проведение поединков в полный контакт с минимумом защитного снаряжения. Раздел ката - выполнение формальных комплексов, которые демонстрируют технический арсенал стиля. Кроме того, будут проведены соревнования по тамешивари - разбивание предметов (бейсбольных бит, черепицы, досок, палок и т.п.) незащищенными руками, ногами или головой. Также в рамках мероприятия состоятся показательные выступления лучших спортсменов клубов Киевской городской федерации киокушинкай каратэ.

В прошлом году чемпионат собрал более 30 команд из всех регионов Украины, а также команды из России, Польши, Грузии, Литвы, Германии, Азербайджана, Беларуси и Венгрии. Несколько разочарованной покинула турнир 2012 года одна из самых сильных сборных мира - российская, которая планировала как минимум иметь призеров в каждой весовой категории. Однако конкуренция оказалась слишком высокой для таких амбициозных планов. Поэтому в этом году ожидается своеобразный реванш со стороны сборной России.

Председатель организационного комитета турнира и президент Киевской городской федерации киокушинкай каратэ Роман Кривицкий отметил: "Основная цель соревнований - популяризация киокушин каратэ. Этому виду спорта уделяется чрезвычайно мало внимания в СМИ, однако он очень популярен среди молодежи. Федерации по этому виду спорта есть в 24 областях Украины. В мире наш вид спорта также весьма популярен. Например, в Литве он находится на втором месте по развитию после баскетбола. Недаром у литовцев есть призеры чемпионатов мира и Европы".

О спортивных деталях турнира рассказал главный судья соревнований Сергей Бронистовский: "Нынешние соревнования проходят второй год подряд. В турнире примут участие взрослые спортсмены - мужчины и женщины, которые будут соревноваться в четырех весовых категориях. Отмечу также, что в прошлом году все было организовано прекрасно. Лишним свидетельством тому является то, что все команды, которые посетили соревнования в прошлом году, приезжают в Киев и в этот раз. То же, мы планируем подтвердить высокий организационный уровень соревнований".

В свою очередь, чемпионка Европы по ката Надежда Журавлёва отметила: "Для меня прошлогодний турнир сложился не очень удачно. Только второе место заняла в ката, а в кумите и вообще не вошла в число призеров. Было несколько очень сильных спортсменов, в частности литовка - участница чемпионата мира, опытная соперница. Сейчас буду ставить перед собой максимальные цели. Нужно себе доказать, что могу соревноваться лучше, что сделала все что смогла. Поэтому для меня других целей, кроме первого места, не существует".