В КИУ считают, что сегодня нет оснований не признавать результаты выборов в “проблемных округах”

Киев. 16 декабря. УНИАН. В Комитете избирателей Украины не видят оснований для непризнания результатов повторных выборов народных депутатов в 5 одномандатных округах, хотя и обращают внимание на многочисленные нарушения.

Об этом заявил председатель КИУ Александр Черненко на пресс-конференции в УНИАН.

“Нет правовых оснований для неустановления результатов выборов, но технология — подкуп избирателей — повлияла на этот результат, и прежде всего в №194 и №223 избирательных округах”, - сказал Черненко.

По мнению председателя КИУ, выборы прошли в условиях, которые не отвечают принципам и стандартам демократических выборов.

Главными проблемами в день голосования и во время подсчета голосов КИУ называет: подкуп избирателей, осуществление контроля за голосованием, вынесение бюллетеней за пределы участка, присутствие посторонних лиц непосредственно на участках или возле них, препятствование работе наблюдателей.

КИУ подчеркивает общую неблагоприятную атмосферу, в которой проходили выборы во всех 5 округах, вследствие присутствия возле участков и помещений окружных избирательных комиссий большого количества неустановленных лиц, блокирования работниками правоохранительных органов штаба кандидата Николая Булатецкого в и.о. №194.

КИУ обеспокоен необоснованным затягиванием подсчета голосов окружной избирательной комиссией в и.о. №94 и №223 и призывает членов ОИК как можно быстрее установить результаты выборов в этих округах.

КИУ призывает Центральную избирательную комиссию должным образом рассмотреть все жалобы, поступившие в комиссию, а правоохранительные органы тщательным образом расследовать каждый задокументированный факт подкупа избирателей.

“ЦИК должна должным образом рассмотреть все жалобы, хоть они говорят, что жалоб немного, и большинство они отклонили. В первую очередь правоохранительным органам нужно рассмотреть все факты о подкупе, о злоупотреблении, потому что большинство проблем на этих выборах касались не работы избирательных комиссий, они касались не того, что было на участках в день выборов, а касались атмосферы вокруг участков”, - сказал Черненко, объяснив, что например речь идет о присутствии возле участков большого количества неизвестных людей, которые фиксировали, кто пришел, кто проголосовал.

В долгосрочной перспективе КИУ призывает к обязательному изменению избирательной системы в Украине, поскольку именно мажоритарная составляющая выборов является главной причиной злоупотреблений и политической коррупции во время избирательных процессов.

“Эти пять округов подтвердили, что мажоритарная составляющая выборов в Украине сама по себе является коррупционной, уязвимой для злоупотреблений”, - сказал председатель КИУ.

*** 15 декабря 2013 года в Украине состоялись повторные выборы народных депутатов в 5 одномандатных избирательных округах. Комитет избирателей Украины осуществлял наблюдение за избирательным процессом во всех 5 округах. В день голосования на участках работали 400 наблюдателей КИУ.