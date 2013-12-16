В ОПОРЕ заявляют о невозможности установить результаты голосования в 194-м и 223-м округах из-за системного подкупа избирателей

Киев. 16 декабря. УНИАН. Координатор гражданской сети “ОПОРА” Ольга Айвазовская заявляет о невозможности установить результаты голосования в 194-м и 223-м избирательных округах из-за системного подкупа избирателей.

Об этом Айвазовская сказала на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, относительно подкупа на 223-м (г. Киев) и 194-м (г. Черкассы) избирательных округах информацию наблюдатели “ОПОРЫ” получали на протяжении последних трех недель.

“Этот (подкуп — УНИАН) повлиял на результаты выборов, поэтому им верить нельзя, состоялась мобилизация групп избирателей, которые, при других обстоятельствах, могли бы и не прийти на избирательные участки.

Также она добавила, что в меньшей мере проблемы с подкупом повлияли на результаты в 132-м, 197-м округах. А что касается 94-го округа, то результат выборов, по ее словам, достаточно прогнозировался из-за того, что там суд снял кандидата от оппозиции с регистрации.

Также Айвазовская добавила, что на 132-м и 94-м округах совершались действия со стороны третьих лиц с неопределенным правовым статусом, которые оказывали давление и запугивали членов участковых комиссий и избирателей.

Вместе с тем она добавила, что на трех округах, а именно на 132-м, 94-м и 197-м можно считать, что выборы, несмотря на нарушения, состоялись.