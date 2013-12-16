Наблюдатели от “Евро-патруля” заявляют о фальсификациях на повторных выборах в “проблемных округах”

Киев. 16 декабря. УНИАН. Наблюдатели от гражданской кампании “Евро-патруль” заявляют о фальсификациях на повторных выборах народных депутатов в 5 одномандатных округах.

Об этом сообщил координатор гражданской кампании “Евро-патруль” Николай Воробьев на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы видели полное беззаконие... Таких грязных выборов мы не видели уже давно”, - сказал он, подводя первые итоги ночной инспекции выборов активистами «Евро-патруля» на 94-м и 223-м “проблемных“ округах.

Воробьев отметил, что его общественной организация было зафиксировано множество нарушений во время голосования 15 декабря.

Он рассказал, что только на 94-м избирательном округе было задействовано более 5 тысяч так называемых “карусельщиков”. По его словам, возле участков стояло много автобусов, подвозивших людей, которые после голосования получали деньги. При этом на участках решением комиссий устанавливались видеокамеры в таких местах, что можно было следить за тем, кто как голосует.

Также ими был зафиксирован факт подкупа избирателей, раздача продпакетов: “Мы видели, что возле штаба провластного кандидата Руслана Бадаева просто стояли люди с пакетами — мы это зафиксировали — стояла очередь человек 40-50 с пакетами, на которых были надписи, от кого они их получили”.

В ходе пресс-конференции было сообщено и о других видах фальсификаций, которые, по словам наблюдателей, использовались на этих двух участках.

“Мне кажется, что под шумок Майдана, власть вместо того, чтобы взять себя в тонус — понять, что люди не спят, и нужно будет нести ответственность, власть, наоборот, решила, что сейчас все внимание прессы к Майдану, поэтому можно делать — и особенно не в Киеве — все, что ей заблагорассудится”, - сказал Воробьев.