Миссия ENEMO зафиксировала 44 нарушения избирательного законодательства в день голосования в «проблемных округах»

Киев. 16 декабря. УНИАН. Миссия ENEMO зафиксировала 44 нарушения избирательного законодательства в день голосования в пяти «проблемных округах».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции заявила глава миссии в Украине Динара Ошурахунова.

По ее словам, 15 нарушений касается неправильного заполнения протокола перед началом голосования, зафиксировано 7 случаев ограничения работы наблюдателей при передаче протоколов из участков в окружные избирательные комиссии, 7 случаев — неправильного опечатывания избирательных ящиков, по 2 случая — подкупа избирателей (194 избирательный округ), группового голосования и ограничения прав избирателей.

По 13 нарушений было зафиксировано на 194 и 94 избирательных округах, 11 — в 223, 4 — в 132 и 3 — 197.

Она рассказала, что наблюдения от миссии ENEMO вели 30 наблюдателей по два человека в каждой группе наблюдателей.

Они мониторили открытие и закрытие 15 избирательных участков, а в течение дня голосования передвигались между разными участками.

Таким образом, их наблюдатели охватили 160 участков на 5 избирательных округах.

В свою очередь координатор долгосрочных наблюдателей ENEMO Эльвир Цамич отметил, что в 92% избирательных участков, которые посетили наблюдателе ENEMO, выборы были организованы красиво или очень красиво. Они не заметили серьезных нарушений на этих участках, кроме определенного затягивания времени в ходе голосования.