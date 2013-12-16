Mission Canada увидела многочисленные нарушения во время проведения повторных выборов в проблемных округах

Киев. 16 декабря. УНИАН. Mission Canada увидела многочисленные нарушения во время проведения повторных выборов в так называемых проблемных округах.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила координатор Mission Canada в Киеве Анна Шиптур, передает корреспондент УНИАН.

По ее словам, наблюдатели сталкивались с попытками подкупа избирателей, использования административных ресурсов во время кампании.

Шиптур заметила, что также наблюдали ненадлежащее использование удостоверений журналистов. Так, на вопрос, какое издание представляют те или иные журналисты, часто звучали ответы, что они работают на определенную партию или кандидата.

Зафиксировали наблюдатели и ненадлежащий процесс доступа к голосованию - некоторые избиратели имели возможность голосовать без надлежащей проверки их удостоверений личности.

Кроме того, канадские наблюдатели зафиксировали наличие на участках людей, которые там не должны были быть.

Шиптур заметила, что большинство отклонений, которые наблюдались в ходе повторных выборов, были похожи на отклонения, отмеченные во время очередных парламентских выборов 2012 года.

Она выразила беспокойство тем фактом, что должностные лица в ОИК, участвовавшие в выборах 2012, которые, возможно, способствовали нарушениям, также занимали административные должности во время повторных выборов 2013 года.

В Mission Canada допускают, что не привлечение к ответственности могло создать среду, которая поддерживает нарушение закона о выборах.

В то же время, наблюдатель заметила, что пока рановато говорить о том, что результаты выборов были искажены.

«Для того, чтобы должным образом определиться со своей оценкой результатов проведения выборов, Mission Canada должна продолжить свое наблюдение событий, которые будут происходить уже после дня голосования, и в частности, непредвзятости использования закона при обжаловании проблем или вопросов, возникавших в процессе выборов», - сказала координатор.

Как известно, 26 наблюдателей из MISSION CANADA наблюдали за повторными выборами народных депутатов в пяти проблемных округах. Миссия проходит при финансовой поддержке правительства Канады через Департамент иностранных дел, торговли и развития (Department of Foreign Affairs and International Trade – DFATD), осуществляется CANADEM, Канадским неприбыльным агентством содействия демократии.