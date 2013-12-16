Киев. 16 декабря. УНИАН. Миссия наблюдателей Всемирного конгресса украинцев зафиксировала ряд нарушений на повторных выборах в пяти округах, которые состоялись 15 декабря.

Об этом главный наблюдатель миссии Петр Сохань заявил на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, вызывает сомнение объективность работы участковых избирательных комиссий, поскольку очень много кандидатов в народные депутаты могли влиять на членов УИК.

Кроме того, Сохань добавил, что похожие фамилии кандидатов привели к тому, что настоящие кандидаты недополучили голоса.

Также наблюдатели Всемирного конгресса украинцев заявили, что на выборах были факты скупки голосов выборов, использование админресурса и милиции.

Кроме того, по словам Соханя, “чрезвычайно большое количество избирателей не попали в списки”.

Также наблюдатели ВКУ заметили, что на некоторых участках были псевдоизбиратели, поскольку выявили похожие подписи о получении бюллетеней.

Наблюдатели также зафиксировали внесение в списки избирателей фамилий умерших людей и не зарегистрированных в том или другом округе.

Сохань добавил, что в некоторых УИК наблюдателям миссии препятствовали в осуществлении фото- и видеосьемки и отказывали в предоставлении копий протоколов голосования, а избирательные урны часто были не опечатаны, что создавало риски при перевозке бюллетеней с участков до окружной избирательной комиссии.

Учитывая вышеизложенное, Сохань заявил, что все эти нарушения вызывают сомнение в результатах выборов. В то же время он отказался предоставить окончательную оценку избирательному процессу, заявив, что нужно дождаться официальных результатов выборов.

В свою очередь другой наблюдатель миссии — председатель Всемирного конгресса украинских молодежных организаций Мирослав Гочак отметил, что в Черкасской области от 10 до 20% избирателей подали заявления о голосовании на дому, однако соответствующие участковые избирательные комиссии не проинформировали об этом заблаговременно наблюдателей. «И поэтому они (наблюдатели — УНИАН) не смогли присутствовать во время волеизъявления на дому», - отметил Гочак.

Кроме того, он добавил, что в 223-ом округе в Киеве наблюдатели миссии видели возле участков и помещения ОИК 6 автобусов с милиционерами и молодчиками спортивной внешности, а в Николаевской области наблюдатели заметили 12 автобусов “с потенциальными избирателями”.

Как сообщал УНИАН, 15 декабря в пяти одномандатных округах: №94 (Обухов, Киевская область) №132 (Первомайск, Николаевская область), №194 (Черкассы), №197 (Канев, Черкасская область) и №223 (Киев) состоялись повторные выборы народных депутатов.