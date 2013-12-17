За год действия “бездымного закона” запрет на курение в общественных местах стал социальной нормой - эксперты

Киев. 17 декабря. УНИАН. За год действия “бездымного закона” запрет на курение в общественных местах стал социальной нормой.

Такое мнение на пресс-конференции в УНИАН высказали эксперты.

По словам руководителя центра “Жизнь”, эксперта Альянса по выполнению конвенции ВООЗ по борьбе против табака Андрея Скипальского, в течение ноября в 12 крупнейших городах Украины волонтеры проводили мониторинг заведений ресторанного типа.

Согласно мониторингу, общий уровень выполнения закона остается достаточно высоким - в 90,6% исследованных заведений не выявлено ни одного нарушения.

При этом нарушение нормы о запрете курения сигарет в общественных местах составило 6,2% от общего количества нарушений, курения кальяна - 3,2%.

Наибольшими нарушителями являются бары и специализированные заведения (клубы, бильярдные) - 14%, рестораны - 10%, кафе - 7% нарушений.

“Выявленные нарушения не имеют признаков системности: проблемой остаются курение в заведениях класса VIP и курение кальяна, что составляет треть выявленных нарушений”, - отметил Скипальский.

Как сообщил руководитель проекта “Киев без табачного дыма” Тарас Шевченко, результаты мониторинга заведений общепита Киева не отличаются от общей картины Украины. “Нарушений было выявлено в 8% учреждений. А это практически в 10 раз меньше, чем тогда, когда действовал закон о распределении помещений на зоны для курящих и некурящих”, - сказал Шевченко.

По его словам, проект “Киев без табачного дыма” будет и в дальнейшем осуществлять мониторинг, подавать жалобы и добиваться применения штрафов, чтобы остановить нарушение закона.

Заведующий отделом контроля за табаком Украинского института исследований Министерства здравоохранения Украины Константин Красовский сообщил, что одним из примеров успешного действия “бездымного закона” является то, что в Украине впервые за несколько десятилетий уменьшаются показатели заболеваний и смертности от сердечно-сосудистых патологий.

“Мы видим, что украинцы доказали, что они - европейская нация. Я хочу поблагодарить всех украинских курильщиков, которые выходят из помещений, где запрещено курить, и не портят здоровье окружающих”, - сказал Красовский.

Как отмеил глава Киевской ассоциации официантов Олег Оникиенко, по оценкам операторов отрасли, объем рынка ресторанного бизнеса за первое полугодие 2013 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос на 10%. «За год ресторанная отрасль не только адаптировалась к новым условиям, а наоборот - получила новые стимулы для развития», - сказал он.

Оникиенко подчеркнул, что теперь рестораторы все больше заботятся о том, что они могут предложить посетителям помимо свободного от табачного дыма обеда. В большинстве заведений появились новые меню, улучшились стандарты обслуживания.

Как известно, согласно Закону «О внесении изменений в некоторые законы об усовершенствовании отдельных положений об ограничении мест курения табачных изделий», с 16 декабря 2012 года запрещено курение табачных изделий, электронных сигарет и кальянов в ресторанах, в помещениях и на территории учебных заведений, спортивных и физкультурно-оздоровительных сооружений и учреждений физической культуры и спорта, учреждений здравоохранения, в помещениях объектов культурного назначения и органов государственной власти и местного самоуправления, других государственных учреждений и на остановках транспорта.