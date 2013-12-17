МЕЗИМ ФОРТЕ ИЗМЕНИЛ УПАКОВКУ

Украинское представительство Берлин-Хеми Менарини в Украине завершило редизайн упаковки ферментного препарата «Мезим форте». В новом дизайне разработчики сохранили все атрибуты узнаваемости упаковки, тем самым сделали ее более удобной и защищенной от подделок.

Новая упаковка выглядит именно так:

Изменения в упаковке ферментного препарата Мезим форте:

Мезим форте - это ферментный препарат, который производится в Германии. Мезим форте помогает при диспепсии; одновременном употреблении тяжело перевариваемой растительной, жирной и непривычной пищи; метеоризме, связанный с вышеуказанными расстройствами, при ускорении пассажа пищи в кишечнике функционального характера.

Таблетка Мезим форте содержит порошок из поджелудочных желез свиней с уровнем липазы 3500ОД.Е.Ф., Амилазы 4200 ОД.Е.Ф., протеазы 250 ОД.Е.Ф. Липаза, амилаза, протеаза - это ферменты, которые помогают перевариванию жиров, углеводов и белков соответственно.

«Мезим ® Форте» нужен при снижении внешнесекреторной функции поджелудочной железы, то есть при недостатке в организме собственных пищеварительных ферментов, которые она синтезировать. Чаще такое состояние возникает при переедании, употреблении жирной, острой или непривычной пищи. В таких случаях человек испытывает боль в верхней части брюшной полости, тяжесть в животе тяжело переносит отрыжку, тошноту и повышенное газообразование. Мезим ® Форте способствует устранению этих симптомов функциональной диспепсии. Внешнесекреторная функция поджелудочной железы недостаточная также и при хроническом панкреатите, ускорении пассажа пищи по кишечнику, нарушениях в системе «печень - желчь» и другие. Действие Мезим ® Форте заключается в улучшении переваривания жиров, белков и углеводов в двенадцатиперстной кишке. Необходимые для этого ферменты поступают туда из препарата, поэтому поджелудочная железа человека может «отдохнуть», благодаря чему исчезают негативные симптомы, возобновляется синтез собственных ферментов и улучшается самочувствие. Важно, что активное вещество Мезим ® Форте - натуральный очищенный панкреатин из поджелудочной железы свиней. Это соединение хорошо воспринимается организмом человека и не несет риска прионных инфекций, в отличие от панкреатина из поджелудочной железы крупного рогатого скота. Преимуществом Мезим ® Форте является отсутствие в его составе желчных кислот. Это позволяет применять препарат у пациентов с дискинезией желчных путей, хроническим гепатитом, нарушением проходимости кишечника, а также другими патологиями печени и гастродуоденальной зоны. Безопасность и качество препарата Мезим ® Форте безопасный, ведь проходя весь желудочно-кишечный тракт и нормализуя процессы пищеварения, сам он не меняется. Препарат не всасывается в кишечнике, не проникает через плацентарный и гематоэнцефалический барьер, не вызывает аллергические реакции, поскольку не содержит потенциально опасные вещества, например, красители и пластификаторы. Выпуск препарата в двух дозировках, определяется по содержанию фермента липазы ( по 3500 и 10000 ЕД), позволяет оптимального выбора в соответствии с состоянием пациента, его возраста и массы тела.

Качество Мезим ® Форте тщательно контролируется на всех этапах производства и логистики из Германии и перед поступлением в аптеки Украины.(«МистерБлистер», № 11,2011, С. 53)

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