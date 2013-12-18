Экс-руководитель КГГА Салий инициировал проведение 23 декабря общегородского круглого стола "Киевская власть и выход из политического кризиса”

Киев. 18 декабря. УНИАН. Руководитель Киевской городской госадминистрации в 1992-1993 годах Иван Салий инициировал проведение 23 декабря общегородского круглого стола "Киевская власть и выход из политического кризиса”.

Об этом Салий сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам Салия, столица нуждается в немедленном возрождении местного самоуправления, поскольку при нынешнем руководстве и вертикали власти Киев развивается “по инерции”, без “больших достижений”.

“Относительно столичной миссии в условиях Евромайдана, то, как мое впечатление, киевляне сыграли свою роль, они активны, а вот киевская власть потеряла столичную миссию в условиях такой кризисной ситуации. Киевская власть не стала тем переговорщиком между центральной властью и протестными группами или организаторами”, - отметил он.

Салий сообщил, что вчера состоялось заседание членов общественной инициативы «Киевская муниципальная ассамблея», которую он возглавляет, и на этом заседании было признано, что КГГА “фактически отстранилась от управления городом, причастна к провокационной установке елки”.

“И я считаю, что это провокационное нежелание исполнительной власти работать в кабинетах, потому что никаких препятствий для того, чтобы Попов работал в своем кабинете, и чтобы Герега, Голубченко и все другие заместители работали на своих рабочих местах, нет”, - добавил он.

“Мы считаем, что КГГА абсолютно неадекватно на сегодняшний день действует. И мы хотим через вас (СМИ - УНИАН) обратиться к Президенту Украины, потому что он сегодня главный, кто отвечает по Конституции и является гарантом наших прав, что пора предпринять правильные шаги и никогда больше не назначать в Киеве “наместников”. Киеву нужно самоуправление”, - заявил Салий.

В свою очередь и.о. председатель Киевсовета в 1990-1992 годах Александр Мосиюк выразил убеждение в необходимости немедленного проведения в Киеве выборов горсовета и мэра, добавив, что в этом вопросе “нужна очень четкая позиция общины”.

По его словам, раньше Киевсовет во всех критических ситуация принимал решение в поддержку общины. Мосиюк привел пример, что во время студенческой акции “Революция на граните”, когда была угроза разгона активистов, он ночью собрал депутатов Киевсовета.

“И чтобы защитить от милиции этот протест, который только начинался, было принято решение, и мы предоставили официально от Киевсовета разрешение на проведение этой акции. И таким образом отклонили представление прокурора Киева, который требовал разогнать акцию”, - сообщил Мосиюк.

Он считает, что городская власть всегда имеет «инструменты, как милицию направить в правильное русло».

“Сегодня киевская власть в лице Киевсовета просто руки умыла и пропала куда-то, как роса на солнце, А глава администрации - я не верю, что он реально мог влиять на этот разгон, - но он не вышел на Майдан, не защитил людей. Был бы там городской голова, никакого разгона не было бы”, - заявил Мосиюк.

Салий призвал все небезразличные принять участие в обсуждении вопроса относительно власти в Киеве.

“Нам нужно искать выход. Киевская община должно проявить инициативу. В связи с этим «Киевская муниципальная ассамблея» приняла решение провести 23 декабря в 15.00 на 10-м этаже на Крещатике, 36, в здании Киевской городской госадминистрации первое заседание общекиевского круглого стола "Киевская власть и выход из политического кризиса”, - сказал он.

Салий отметил, что на мероприятие приглашаются экс-руководители города, представители Майдана, народные депутаты, которые были избраны в Киеве, а также секретарь Киевсовета Галина Герега, депутаты горсовета, выдающиеся общественные деятели.

“Киевляне должны сегодня инициировать создание временной администрации, которая бы пользовалась поддержкой киевлян, решила вопросы, которые есть сегодня на Крещатике, и подготовила Киев к проведению честных выборов. Нужно восстановить самоуправление”, - отметил Салий.

Как сообщал УНИАН, в ночь на 30 ноября бойцы спецподразделения "Беркут" жестоко разогнали митинг сторонников евроинтеграции на Майдане Незалежности в Киеве.

После этого в Украине начались и продолжаются до сих пор акции протеста.

14 декабря генеральный прокурор Виктор Пшонка заявил, что Генпрокуратура вручила сообщение о подозрении в превышении власти в связи с разгоном Евромайдана в ночь на 30 ноября заместителю секретаря СНБО Владимиру Сивковичу, главе Киевской городской государственной администрации Александру Попову, на то время начальнику киевской милиции Валерию Коряку и заместителю начальника киевской милиции Петру Федчуку.

Президент Украины Виктор Янукович отстранил от должностей заместителя секретаря СНБО Сивковича и председателя КМДА Попова.