Правозащитники просят Павленко проверить деятельность Мариупольского центра опеки
Киев. 19 декабря. УНИАН. Правозащитная организация “Объединение Богдана Хмельницкого” (ОБХ) просит Уполномоченного Президента Украины по правам ребенка Юрия Павленко проверить деятельность руководства Мариупольского центра опеки.
Об этом сообщил на пресс-конференции в УНИАН лидер организации ОБХ Богдан Хмельницкий.
Он объяснил, что соответствующее письмо Павленко было направлено по результатам журналистского расследования и мониторинга работы Центра опеки, который осуществлен организацией ОБХ.
Для представителей СМИ на пресс-конференции свои истории, связанные с деятельностью Мариупольского центра опеки, рассказали, в частности, молодая мама, у которой ребенок на определенное время попал в указанное заведение, и бабушка трех внуков, которая долгое время не могла оформить опеку над детьми.
Как информировал Хмельницкий, все желающие могут посмотреть видеоматериалы об историях этих и других людей в Интернете на официальном сайте организации "ОБХ".
Со своей стороны юрист организации Светлана Лищенко отметила, что в деятельности руководства указанного заведения “на данный момент точно нарушения еще не выяснены”, но правозащитниками поданы соответствующие запросы в правоохранительные органы.
“Как минимум в действиях руководства данного заведения — детского дома — усматривается халатность. Но поскольку говорят, что возможно платились какие-то средства, что детей продавали, то здесь возможно и мошенничество с документами, также это могут быть какие-то служебные преступления. То есть на данный момент работа проводится”, - сказала Лищенко.
Хмельницкий отметил, что “свои показания пострадавшие готовы давать в суде”.
“По проведенной работе мы написали письмо Юрию Павленко, чтобы он во всех этих историях помог разобраться, потому что у него есть рычаги влияния, он может обратиться в компетентные органы, которые могут провести полную, объективную проверку. Мы также были в прокуратуре Мариуполя, где подтверждают, что есть факты, есть дела, но нам никто не говорит, на какой они стадии. Мы, юристы, направили все наши запросы и ожидаем ответов от прокуратуры”, - отметил лидер организации.
Хмельницкий объяснил, что во внимание организации попал именно Мариупольский центр опеки, потому что на собраниях Общественного совета при Уполномоченном Президента по правам ребенка - членом которого он является - много слышал, что есть проблемы в заведении Мариуполя.
“И мы решили проверить те жалобы, которые поступают нам, в Общественный совет. И мы поехали в Мариуполь... Но мы будем ездить по всей Украине и проверять все дома ребенка. У нас много уже историй и мы их все покажем”, - заявил лидер организации.
Он убежден, что общество должно больше говорить о существующих проблемах с усыновлением, чтобы наши дети были больше защищены.
Хмельницкий также сообщил, что объединение уже открыло “горячую линию” относительно этой проблемы.
“Если кто-то знает какие-то истории, если кто-то попал в такую историю, мы просим обращаться к нам, звонить. И мы будем проверять, ездить, поднимать все структуры, чтобы помочь нашим детям”. Телефоны организации: (044) 228-63-68 и (093) 804-33-33.