Пациентские организации вручили Богатыревой символическую медаль за коррупцию в Минздраве

Киев. УНИАН. 20 ноября. Пациентские организации вручили министру здравоохранения Украины Раисе Богатыревой символическую медаль за коррупционные схемы в системе закупок лекарств для больных СПИДои.

Как заявили участники пресс-конференции «Церемония награждения министра здравоохранения» в агентстве УНИАН, пациенты благодарят чиновников за то, что в текущем году Минздрав «заработал» на тендерах по закупке лекарств для смертельно больных украинцев на 22 млн грн меньше, чем в 2012 году.

По словам главы пациентских организаций ЮКАБ Дмитрия Шерембея, в прошлом году только на закупке двух наименований таблеток для антиретровирусной терапии чиновники Минздрава получили 37 млн грн.

«За эти средства можна было спасти 5 тыс. жизней. Но ни один представитель Минздрава не сидит в тюрьме. Прокуратура знает об этом, СБУ знает, Антимонопольный комитет знает, министр знает… Единственным для нас способом сопротивления на сегодня является присутствие пациентских организаций в тендерных закупках Минздрава. Мы надеемся, что министерство в следующем году все-таки включит пациентские организации в весь цикл покупки препаратов для украинцев», - сказал Шерембей.

«Нашу награду Минздрав заслужил по одной печальной причине – умирают люди. Когда грабитель приходит в ваш дом, у вас есть два выбора: либо сопротивляться, либо сдаваться. Министру я скажу просто: к ее сожалению, мы будем сопротивляться, пока мы будем живы. Мы не боремся, чтобы сняли Богатыреву или людей, которые там работают. Мы боремся, чтобы люди жили, чтобы рождались здоровые дети. Для министра не будет ни одного спокойного дня в этой стране, пока будут существовать пациентские организации. Мы будем всегда наступать ей на пятки, чтобы прекратить грабительство людей и уничтожение надежды просто выжить в Украине», - заявил Шерембей.

Он подчеркнул, что в Украине миллионы пациентов, у которых нет шанса выжить, потому что они не могут пойти в больницу получить таблетки и жить.

«Цена коррупции – это смерти людей. Если бы мы сейчас поехали в онкобольницу, мы бы увидели 400 человек в очереди за карточкой. И никто из этих людей не получит ни одной бесплатной таблетки. А если у него не будет денег, ему сразу скажут: идите домой. Через 2-3 месяца он дома умрет. Жадность чиновников дошла до такой степени, что они ничем не брезгуют, чтобы нажиться», - заявил Шерембей.

Участники пресс-конференции подчеркнули, что в Украине - около 6,5 тыс. компаний, которые могли бы участвовать в тендерах на закупку, но принимают участие лишь 6.

Председатель ОО «Центр противодействия коррупции» Виталий Шабунин отметил, что в разных тендерах постоянно конкурируют между собой одни и те же компании. Он утверждает, что все компании на самом деле принадлежат нескольким лицам, монополизировавшим рынок медицинских тендеров в Украине.

«В процедурах государственных закупок лекарственных средств выигрывают одни и те же подставные компании, что уже давно сотрудничают с Министерством здравоохранения. Постоянный общественный контроль за такими тендерами уменьшает коррупционную маржу, то есть чистый заработок компаний, что хорошо видно на примере закупок лекарств против СПИДа и туберкулеза», - отметил Шабунин.