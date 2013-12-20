С Новым годом - с новым «Фокстротом»

19 - 22 декабря в Одессе проходит открытие 235-го магазина национальной сети «Фокстрот».

Новый супермаркет ведущего украинского ритейлера бытовой техники и электроники разместился на проспекте Маршала Жукова, 3А. Это 8-й магазин сети в столице юмора. И, действительно, на площади 1815 кв.м. есть, чему порадоваться при выборе новогодних подарков. Перед покупателями нового «Фокстрота» - ассортимент из 10 тысяч товарных единиц более 200 известных торговых марок, а география производителей техники насчитывает 25 стран мира.

К празднику открытия с 19 декабря по 22 декабря «Фокстрот» подготовил для своих покупателей праздничную программу «Скидколенд»*.

- Одесса – перспективный для нас город, имеющий стабильное социально-экономическое положение и потенциал его дальнейшего развития. «Фокстрот» приготовил для одесситов новогоднюю ярмарку и специальные предложения во всех магазинах города, чтобы подготовка к праздникам и выбор подарков стали еще комфортнее, - сообщил Вячеслав Поврозник, исполнительный директор торговой сети «Фокстрот. Техника для дома». - На протяжении последнего месяца новые магазины «Фокстрот» получили в подарок также жители Киева, Херсона и Кировограда.

Справка:

Торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является лидером** рынка Украины в сегменте розничных продаж электроники и бытовой техники. Первый магазин торговой сети был открыт в 1994 году, и по состоянию на декабрь 2013 в Украине насчитывается 235 супермаркетов ТМ «Фокстрот. Техника для дома». Магазины представлены в 113 областных и районных центрах Украины, при этом их общая торговая площадь составляет более 319 000 кв. м. Согласно рейтингу, составленному аудиторской компанией Deloitte&Touche, торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» входит в число 500 крупнейших компаний Центральной и Восточной Европы. С 2010 года торговая сеть ТМ «Фокстрот. Техника для дома» является членом-участником «Euronics» - самой большой закупочной группы электроники и бытовой техники, представленной в 30 странах Европы.

* Условия предоставления праздничных скидок и подробности касательно специальных предложений узнавайте у продавцов-консультантов ТМ «Фокстрот техника для дома».

** по данным GFK, 2012.