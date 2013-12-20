Зоозащитники заявляют, что пребывание животных в современных украинских цирках является нарушением законодательства

Киев. 20 декабря. УНИАН. Пребывание животных в современных украинских цирках является нарушением законодательства.

Об этом на пресс-конференции УНИАН заявил директор Киевского эколого-культурного центра Владимир Борейко.

По его словам, «если мы возьмем украинское законодательство, а именно - Закон Украины “О защите животных от жестокого обращения”, одним из авторов которого я являюсь, то существование животных в современных украинских цирках незаконно, поскольку дрессировщики или бьют животных, или морят голодом, или не дают им воды. Не бывает гуманных дрессировщиков, которые бы дрессировали животных при помощи ласки», - подчеркнул он.

В свою очередь президент Ассоциации зоозащитных организаций Украины Ася Серпинская заявила, что “цирк с использованием животных - это систематическое насилие над животными, о чем свидетельствуют многие профессионалы и эксперты в этой области. Например, чтобы научить медведя танцевать калинку, его ставят на раскаленный лист железа, что заставляет животное “танцевать” на горячей поверхности. Если бы люди знали, как дрессируют животных, они бы перестали ходить в цирк”.

Владимир Борейко добавил, что во многих странах животных в цирках не используют. Запрет на использование любых животных в цирках существует в Боливии, Боснии и Герцоговине, Перу; запрет на использование только диких животных - в Израиле, Австрии, Коста-Рике, Сингапуре, Великобритании, Хорватии, Болгарии (кроме дельфинов), также запрет на использование всех животных в цирках в отдельных регионах страны действует в Бельгии, США, Бразилии. В таких странах как Швеция и Швейцария животные используются, но каждое выступление требует отдельного разрешения и обязязательного соблюдения условий содержания в цирке животных – это большие вольеры, контакт с естественной средой, нечастые выступления, чтобы не было перенапряжения.

“Мы видим, что многие цивилизованные страны идут по пути или ограничения использования животных в цирке, или постепенного запрета”, - отметил эксперт.

Ася Серпинская сообщила: “Сегодня мы, Ассоциация зоозащитных организаций Украины, начинаем большую общенациональную кампанию против использования диких животных в цирках. Толчком к этому послужит судебный процесс, который с помощью юридической компании “Спадщина-Капитал” будет проведен над российскими дрессировщиками, которые свободно гастролировали по территории Украины на протяжении текущего года, несмотря на то, что в России проводится расследование их деятельности по факту жесткого избиения животных во время репетиций”.

Как отметила начальник информационного департамента юридической компаниии “Спадщина-Капитал” Татьяна Рафальская, компания уже направила соответствующие запросы в Генеральную прокуратуру и другие контролирующие органы, чтобы привлечь к уголовной ответственности российских дрессировщиков.

Пресс-конференция организована юридической компанией «Спадщина-Капитал» совместно с «Ассоциацией Зоозащитных Организаций Украини» - обьединением организаций, поставивших своей целью защиту животных от жестокого обращения, пропагандирующих гуманизм ко всему живому и занимающих решительную, бескомпромиссную позицию в отношении защиты прав животных.