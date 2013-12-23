Самое ожидаемое событие 2013 года – состоялось определение Главного победителя!

20 декабря 2013 года в конференц-зале отеля «Казацкий» состоялась финальная акция программы лояльности для клиентов Дистанционного супермаркета «Стар Молл». В ходе акции были определены счастливые обладатели ценных денежных призов на общую сумму 335 000 гривен.

Приз за быстрый заказ – 5 000 гривен – достался Озимковой Валентине Ивановне из с. Князевка, Херсонской области. Не менее ценная награда ждала и Яшного Валерия Петровича из г. Краматорск, Донецкой области, он получил денежный сертификат номиналом 15 000 гривен на воплощения заветных желаний. Третий крупный приз – путевка на оздоровительный отдых в Карловых Варах стоимостью 30 000 гривен – достался Юдаковой Алле Николаевне из г. Горловка, Донецкой области.

И наконец, главным победителем акции стал Замковый Виктор Иванович из г. Желтые воды, Днепропетровской области. Ему посчастливилось выиграть Новую однокомнатную квартиру стоимостью 285 000 гривен.

Торжественное мероприятие определения победителей акции посетили клиенты компании, которые могли не просто наблюдать за процессом розыгрыша ценных призов, но и непосредственно участвовать в определении выигрышных номеров. Также прозрачность и соответствие основным законодательным нормам проведения акции засвидетельствовала компетентная комиссия в присутствии независимого нотариуса.

В течение всего года в рамках программы лояльности компания «Стар Молл» провела шесть грандиозных призовых акций и вручила призы на общую сумму 555 000 гривен! Однако, на этом подарки не заканчиваются. Уже в новом 2014 году призовой фонд программы лояльности будет увеличен и составит 698 000 гривен! Участников предстоящих акций ожидает еще больше ценных призов, среди которых новая квартира, импортные автомобили, современная техника для дома и многое другое.

Справка о компании

Дистанционный супермаркет «Стар Мол» – всеукраинская компания в сфере продажи товаров народного потребления по системе дистанционной торговли. Главное задание компании – удовлетворить потребительский спрос даже самых требовательных клиентов. Уже не первый год Дистанционный супермаркет «Star Mаll» специализируется на продаже товаров для красоты, здоровья, уюта в доме, отдыха и развлечений. Компания предлагает клиентам оригинальную и сертифицированную продукцию высокого качества по приемлемой цене от известных торговых марок.

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