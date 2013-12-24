Каждый десятый участник Евромайдана находится на нем с начала проведения акции – опрос

Киев. 24 декабря. УНИАН. Каждый десятый участник Евромайдана находится на нем практически с начала проведения акции.

Такие данные опроса обнародовали на пресс-конференции в УНИАН аналитик исследовательского центра «Имидж-Контроль» Александр Ляпкало и заместитель директора агентства политического консалтинга «Перспектива» Константин Малеев.

«Каждый десятый опрошенный находится на Майдане практически с начала акции (более 22 дней). Еще 20% участников принимают участие в Евромайдане до 2-3 недель. 46% опрошенных присоединились к участию в акции в течение последней недели (от нескольких дней), то есть являются новыми участниками, которые настроены на длительное пребывание на Майдане», - сообщил Ляпкало.

Также, по словам аналитика, опрос свидетельствует, что 90% респондентов готовы стоять до конца проведения акции и прекратить акцию только в случае выполнения всех требований Майдана, и только каждый десятый участник будет принимать участие в акции конкретно определенное количество дней.

По данным исследования, подавляющее большинство участников Евромайдана – это приезжие, которые представлены жителями всех региональных зон (в разных пропорциях): как Западной Украины – 38%, так и Юга-Востока – 29% и Центра-Севера – 26%, еще 7% опрошенных – это жители Донбасса и Крыма, доля киевлян составляет 7% опрошенных.

На Евромайдане находится 84% мужчин, женщин - 16%; кроме того, молодежь представлена 42%, средняя возрастная группа – 38%. По образовательному уровню на Майдане преобладают люди с высшим – 37% и средним специальным образованием – 31%. По сфере деятельности – это преимущественно работники промышленности (29%) и бюджетной сферы – 21%, еще практически каждый десятый участник – это студент, пенсионер или временно неработающий, 42% участников акции – это работники предприятий государственной формы собственности.

Практически все участники Евромайдана прибыли по собственной инициативе – 99,8% и их решение не связано ни с какой-либо партией или общественной организацией.

Почти половина участников акции прибыли на Майдан самостоятельно – 46%, среди остальных участников преобладают те, кто добрался на акцию в составе больших групп – 37%.

Особенностью исследования стало то, что опрос был проведен в рабочее время в будние дни, что позволило составить социальный портрет волонтеров-участников Евромайдана, которые находятся там в течение длительного времени, отметили эксперты.

Социологический экспресс-опрос был проведен 17-18 декабря 2013 года агентством политического консалтинга «Перспектива» при содействии исследовательского центра «Имидж-Контроль». Выборочная совокупность – 800 респондентов, статистическая погрешность не превышает 3,2%.