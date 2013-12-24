Более половины черниговских инвалидов на протяжении последнего года обращалась в суд – опрос

Киев. 24 декабря. УНИАН. На протяжении последнего года более половины черниговских инвалидов обращалась в судебные инстанции.

Об этом сообщила представитель ОО Центр «Доброчин», аналитик проекта «Обеспечение доступа к правосудию инвалидов в Украине» Елена Короед, презентуя сегодня на пресс-конференции в УНИАН итоги проекта.

В рамках реализации проекта «Обеспечение доступа к правосудию инвалидов в Украине» был проведен опрос, который выявил, что на протяжении года в суд обращались 64% инвалидов, не обращались в суд лишь 36% инвалидов.

По словам Короед, во время опроса несколько инвалидов рассказали, что обращались в суд более 15 раз, но большинство обращались только один - два раза.

“То есть такой тотальной фобии обращения в суд нет”, - отметила она.

При этом наибольшее количество респондентов имели лишь опыт обращения в суд первой инстанции, а именно местный районный суд - 81,25% опрошенных. Менее трети опрошенных - 29,69% - обращалась за это время и в суд апелляционной инстанции, в административные суды обращались лишь 7% граждан.

Короед рассказала, что большинство опрошенных сообщили, что рассмотрение их дел в суде длилось до полугода, а именно: от одного до трех месяцев - 36,72%, от четырех до шести месяцев - 30,47%. До года - 10,16%, от года до 1,5 лет - 8,59%, до двух лет - 2,34%, более двух лет - 6,25%.

Также в результатах опрос отмечается, что более половины респондентов признали низким уровень осведомленности о порядке предоставления судебных услуг, почти треть опрошенных назвали неудобными условия физического доступа в помещения суда и комфорта пребывания в помещениях. Опрос, кроме прочего, засвидетельствовал, что большинство инвалидов называют размер судебного сбора существенным и настораживающим их при принятии решения об обращении в суд.

Опрос проводился на протяжении лета 2013 года, опрос не является репрезентативным. Были опрошены 200 инвалидов различных категорий. Опрашивались люди старше 18 лет, проживающие в Черниговской области.

Председатель правления ОО «Черниговский центр прав человека», руководитель проекта Александр Пидгорный подытожил, что в Чернигове есть более-менее нормальный доступ инвалидов к правосудию. “В Черниговской области делается все, и при помощи общественных организаций, правозащитных, организаций инвалидов, чтобы улучшить возможность доступа к правосудию людей с ограниченными возможностями”, - подчеркнул он.